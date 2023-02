Por qué Amalia Granata no mira Gran Hermano

A diferencia de cientos de personas, Amalia Granata no está pendiente de lo que sucede en Gran Hermano. Si bien ella fue parte del reality de Telefe en 2007, hoy prefiere mantenerse al margen y no enterarse de nada de lo que pasa en el ciclo.

¿El motivo? Ella misma lo contó en EPA!, el programa que lidera Nicolás Magaldi en América TV. "Hoy está muy de moda el tema de los realities, que les dicen a los participantes 'vas a tener un premio de 100 millones de pesos'. Y pienso en Gran Hermano, que cuando salen, el premio está devaluadísimo. ¿Estás viendo Gran Hermano?", le consultó el conductor.

"No. Y no por hacerme la intelectual. Lo que me pasa con Gran Hermano es que no tiene contenido", respondió Granata sin pelos en la lengua.

Luego, justificó su postura. "Si hubiesen puesto gente más grande, tendríamos otro tipo de contenido. A lo mejor un debate más interesante adentro de la casa. Creo que los chicos son muy vacíos", indicó.

Alfa de Gran Hermano

"Pero lo tenés a Alfa, que tiene 60 años, creo", señaló Magaldi y Dani Ambrosino, sumó: "Todos los mensajes que da son horribles".

Esta semana Alfa había quedado en placa y era uno de los candidatos para abandonar GH. Sin embargo, Camila, la líder de la semana, decidió salvarlo del voto telefónico. Walter Santiago se mostró muy agradecido y expresó: "Con Camila tengo un cariño especial y demuestra que no importan las diferencias de edad. Le puedo decir gracias y que la quiero muchísimo. Gracias por una semana más".