Marcelo De Bellis contó la verdad sobre su supuesta pelea con Darío Lopilato

Hace unos días empezó a circular la versión de que detrás de Casados con hijos, el sensacional éxito teatral de la Calle Corrientes, existe un conflicto interno entre dos de sus figuras: Marcelo De Bellis y Darío Lopilato.

“Arriba del escenario no se nota nada, sale espectacular la función, pero entre ellos no se hablan”, aseguró Marcela Tauro en Intrusos, al anunciar esta aparente lucha de egos entre los actores que supuestamente se enciende cada vez que baja el telón.

Siempre según la panelista de América, fuera de personaje De Bellis y Lopilato directamente ni se dirigen la palabra y los roces no serían nuevos. “Antes se llevaban bien pero hace un año atrás o dos empezó toda esta interna, no es algo actual”, indicó.

“A uno le empezó a molestar que el otro estiraba mucho y habla de más en la función, no dándole lugar”, agregó la Tauro. Luego de este trascendido, desde Socios del Espectáculo fueron a buscar al actor que interpreta a Dardo Funeseco, el amigo de Pepe y Moni Argento.

La palabra de Marcelo De Bellis

“Me dijeron que hay un conflicto entre vos y Darío, entre Dardo y Coqui Argento”, le disparó sin filtros el cronista del programa de El Trece al verlo salir con el auto del Teatro Gran Rex. Con gesto de sorpresa, De Bellis respondió: “Y bueno, qué sé yo. No, con Darío somos familia, siempre lo fuimos. Pero bueno, no sé...”.

“¿Y por qué salen esas versiones?”, insistió el notero, a lo que el artista atinó a contestar de una manera curiosa, evasiva: “Ah, no sé, ya me hacés una contra pregunta que me acotás”. Al verlo incómodo en la situación, la esposa del actor, que estaba en el asiento del acompañante, intentó desviar el tema.

De Bellis, Francella y Lopilato, festejan el éxito de Casados con hijos. Instagram Darío Lopilato.

“¿Te vas a Canadá, te vas a Canadá?”, dijo la mujer, y Marcelo anunció: “Bueno, sí. Hoy Beatriz, la mamá de Darío, me ofreció ir a Canadá, como no conozco…”. Y agregó, para dejar en claro que con la familia de Luisana está todo bien: “Mi hijo juega con los juguetes de los hijos de Lu. Mi nene le dice ‘tío’ a Darío. Somos familia. Nunca pasó nada, jamás”.

“Entre Darío y yo no hay problemas de ego, de guita ni de nada. Estamos disfrutando. Seríamos dos pelotud... si hacemos eso, chau”, cerró el actor, contundente, antes de poner primera y retirarse del lugar.