La mamá de Alexis Mac Allister habló a fondo sobre la escandalosa separación de su hijo

Días atrás, el nombre de Alexis Mac Allister fue noticia y no por su brillante desempeño en el Mundial de Qatar, sino por un escándalo de novela: su desprolija separación de Camila Mayan a fines de 2022.

En unas pocas semanas, Camila, que fue el sostén emocional de Alexis durante años, debió procesar lo peor. A días del regreso a la Argentina con la Copa del Mundo, luego de festejar juntos Navidad, el deportista le planteó que quería separarse pero no le blanqueó el motivo. Se había enamorado de Ailén Cova, su mejor amiga.

La noticia cayó como una bomba en el entorno familiar, que consideraba a Mayan como una más. En su momento, Silvina Riela, la mamá de Mac Allister, acompañó a la ex pareja a Inglaterra a poner las cosas en orden en el departamento en el que, hasta ese entonces, habían convivido.

Y ahora, la mujer habló a fondo con Intrusos sobre este momento tan particular que atraviesa su hijo y su ex nuera, una ruptura llena de polémicas, superposiciones y fechas que no cierran que Riela intentó darle un marco de comprensión.

Alexis y Camila en otros tiempos. Instagram Silvina Riela.

“No fue el 24 de diciembre, fue el 28, el Día de los Inocentes”, dijo Silvina, sobre la fecha en la que Alexis se animó a hablar con Cami. Y agregó: “Yo pensaba que era una broma cuando Alexis me contó. Él también estaba mal, estaba triste. No me consta que Alexis haya estado con los padres de Ailén en esos días, como se dijo”.

“Él no me dijo que hubiera un detonante para cortar”, añadió, sobre la conversación que tuvo con su hijo, cuando desde Intrusos le preguntaron qué pasó del 24 al 28, dado que la pareja había pasado juntos la Navidad y nada aparentaba estar mal.

La decisión más difícil

En tanto, Riela conjeturó lo que le pudo haber pasado al deportista: “Venís a tu país y te encontrás en un contexto diferente. La pareja no estaría bien, pero eso no lo sabemos. Ese habrá sido el mejor momento que encontró, tendrá sus motivos para tomar esa determinación; él debe haber decidido con el corazón”.

“Más allá de que la decisión fue de Alexis, es doloroso porque el vínculo fue hermoso. Todos estos años Camila lo acompañó”, indicó Silvina desde La Pampa, antes de expresar su desconcierto ante la nueva novia de su hijo, que apenas Camila dejó Inglaterra voló a encontrarse con Alexis. La mamá de Alexis, feliz el día de la victoria de Argentina. Instagram Silvina Riela.

“Nos sorprendió a todos porque a Ailén la conocemos desde que es muy chica”, aclaró Silvina y negó tener problemas con la joven y aseguró que ella no estaba al tanto de los sentimientos de su hijo.

“A mí tampoco me contó que estaba con Ailén, me sorprendió, no tuve contacto con ella, pero tengo la mejor con ella, yo camino por Villa del Parque y conozco a todos”, aseguró, despejando dudas sobre cuál es su postura respecto de la chica de la que su hijo se enamoró.