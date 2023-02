El Pollo Álvarez reveló por qué no pasa las fiestas con Tefi Russo, su mujer

La historia de amor de Pollo Álvarez con Tefi Russo comenzó en 2018. Se conocieron casi por casualidad, cuando ella llegó como invitada al programa 'Con amigos así' que conducía él y el flechazo fue inmediato. Comenzaron a salir y varios meses más tarde dieron el gran paso, casándose en 2019.

Lo cierto es que, más allá de algunas crisis de pareja, tanto el Pollo como Tefi naturalizaron una situación que puede darse en cualquier tipo de relación y esa abertura hizo que también en más de una ocasión los medios hablen de una inminente separación.

Pollo Álvarez y Tefi Russo están juntos desde 2018.

A pesar de todo eso siguen juntos, con un dato muy particular dentro de la pareja: no pasan las fiestas juntos. Sobre esto y más, el Pollo habló junto a Pablo Montagna en el aire de Radio Rivadavia, dentro del formato 'Pasa Montagna'. Allí se refirió a cómo se manejan los medios con su vida privada y asegura que desde allí se miente mucho.

"Vos estás justamente en los dos extremos. ¿Te levantaron más 'Nosotros a la mañana' o te separaron más de Tefi dentro del ranking?", consultó el conductor con cierta complicidad, haciendo alusión también a los constantes rumores que atraviesa su programa de eltrece con ser levantado.

"No sé por qué me separan tanto. Lo de la separación de es un medio particular", comenzó explicando Álvarez, apuntando directamente hacia un medio preciso del que no quiso dar nombre.

A esto, Montagna sumó: "El año pasado los daban por separados. Vos te quedaste a dormir en Capital porque tenías un evento a la noche y tenías que venir al programa a la mañana y por eso no fuiste a Tigre. Y te separaron porque durmieron en casas separadas".

Tefi Russo y Pollo Álvarez no pasan las Navidades juntos.

"Yo tengo identificado un medio puntualmente. El que escribe puntualmente es básico de cabeza. Todas las navidades nos separan porque no las pasamos juntos, y ya voy avisando que las de este año tampoco las vamos a pasar juntos por un tema de logística", explicó el Pollo.

"Es un pacto familiar. Como en Año Nuevo nos vamos de vacaciones y somos 40 mil de familia, en vez de unirlas hacemos cada uno con la suya y no nos vemos en Navidad. Así que ya voy avisando que si esta Navidad no estoy con Tefi está todo ok", cerró el conductor.