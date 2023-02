Eduardo Feimann aniquiló a Dady Brieva por su nuevo programa de TV: "Qué tipo cara..."

Posiciones y pensamientos muy diferentes son los que tienen Eduardo Feinmann y Dady Brieva, cada uno defendiendo su ideología política y con posturas que parecen ser polos opuestos. Tal es así que, cuando se cruzan, estas distancias que los separan se sacan muchas chispas.

No es novedad que Feinmann exprese libremente su opinión política como especialista, y de hecho a Dady mismo ya le ha dedicado fuertes palabras en el pasado. Sin embargo, por estas horas se dio un nuevo round en este enfrentamiento.

Dady Brieva está por arrancar un nuevo programa y Eduardo Feinmann no lo perdonó.

Todo sucedió en una nueva jornada de 'Alguien tiene que decirlo', el programa que tiene el reconocido periodista en Radio Mitre. Allí, el conductor apuntó contra el humorista y su nuevo programa de TV.

Como parte del Resumen Blue, la colega María Isabel Sánchez se refirió al nuevo ciclo que encarará Dady. "Se va a llamar PPT, este sería ‘Peronismo para todos’, va a ir por C5N", explicó.

Luego, explicando básicamente de qué va a tratar el formato, la periodista agregó: "A través de este programa, va a buscar reivindicar el peronismo porque dice que muchas personas que les da vergüenza decir que son peronistas".

Esto tuvo una inmediata reacción por parte de Feinmann, que estaba escuchando atentamente toda la información y estaba esperando el momento justo para lanzar su dardo. “¡A la miércoles! ¡Mirá vos! ¡Qué caradura!”, disparó el periodista, anonadado e incrédulo con lo que estaba escuchando y la intención que tendrá dicho programa.

Eduardo Feinmann saltó con los tapones de punta y apuntó a Dady Brieva.

“Hay que revitalizar al peronismo. Hay una proscripción y hay una autoproscripción. Es como en La Metamorfosis, de (Franz) Kafka. Cuando te dicen que sos un animal, sos un animal, vos te terminas creyendo que sos un animal. Entonces ya no ladras, ya no movés la cola para que el patrón no se enoje. Y te hacen perder la naturaleza”, había dicho Brieva días atrás explicando un poco la realidad que vive la ideología política que buscará reivindicar en su programa.

Esta no es la primera vez que el ex Midachi resulta fuertemente apuntado por el ojo crítico de Eduardo. De hecho tiene su clara postura hace años, y hace un tiempo cuando debió referirse al cómico y Pablo Echarri (quienes defienden la misma ideología), el periodista de LN+ sentenció: “Son dos personas nefastas”.