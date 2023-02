Dalia Gutmann a MDZ: “No me motiva hacer algo laboral con Sebastián Wainraich”

Dalia Gutmann nos atiende el teléfono desde la peluquería, está en una salida de chicas con Kiara, la hija de 16 años que tuvo con Sebastián Wainraich. Mientras charlamos, nos pide un minuto para moverse a otro salón y reconoce: “Estaba hablando delante de todas las clientas y me iba a dar pudor”. La exposición le encanta, pero siempre y cuando esté relacionada a su trabajo, porque cuando la noticia es sobre su vida personal, cuenta, le da mucha vergüenza.

Ya le pasó: a fines de 2021, circuló una falsa información que afirmaba que estaba soltera. “Empezó a correrse eso y ahora me causa un poco de gracia. Estaba viviendo con Seba y sigo viviendo con él. Nunca había sido parte de un chimento. No tengo piel ni de la China Suárez, ni de Wanda Nara. No me lo banco, no es un lugar en el que me sienta cómoda. No quiero que en un programa de chimentos se hable de mi relación con Seba. Si quiero que se hable de la obra o cosas que hago laboralmente. Me sentí rara pero no ví los programas porque me daba vergüenza”, asegura.

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich son padres de dos hijos: Kiara y Federico / Foto: Instagram

Pero no solo eso le avergüenza. Su verborragia, muchas veces, la incomoda. “Estoy acostumbrada a meter la pata, hablar de más y decir ‘¿para qué dije eso si no es lo que pienso?’. Pero en eso también se basa mi personalidad, por eso también me dedico al humor”, señala.

A Dalia le fascina hacer reír. En 2004 arrancó con el stand up y su espectáculo Cosas de minas, que estrenó en 2011, la pegó fuerte. El show, en el que intentaba explicar con humor el particular comportamiento femenino, estuvo en cartel durante nueve años y era un éxito. Sin embargo, la comediante optó por darle un cierre y estrenar Tengo cosas para hacer. ¿El motivo? “Es un show que amé y disfruté, pero tenía ganas de hacer algo nuevo después de tantos años de hacer monólogos”, indica.

Y agrega: “En esta nueva etapa de mi vida tenía ganas de ver qué tenía para hablar, de qué quería hacer humor. También las mujeres cambiamos mucho en los últimos años, el rol de la mujer más que nada. Quería darle un fin a eso y empezar algo nuevo. Como todo, fue difícil en su momento pero estoy contenta de haberme animado”.

- ¿Qué tan arriesgada sos?

- Hay gente que se tira a la pileta así de una y yo soy más de tocar el agua, probarla, pegarme una duchita. Soy paulatina para tomar decisiones, no soy una loca mandada. Pensé mucho antes de terminar el show anterior porque era uno al que, por suerte, siempre vino gente y causó gracia. No es que empezó a perder la magia. Pero empecé a sentir que tenía ganas de probarme en otras cosas, de hacer un show más profesional, con vestuarista, escenógrafo, sonidista… Venía del stand up y quería hacer algo más teatral, una propuesta más grande. Entonces tenía que terminar lo anterior para dar ese salto. No soy arriesgada pero si me la juego.

Dalia Gutmann se presenta los jueves en el Teatro Maipo con 'Tengo cosas para hacer' / Foto: Alejandra López

- ¿Con qué temas nunca harías humor?

- Con la edad uno se pone más empático porque ya te pasaron muchas cosas y hay algunas con las que no te reís. Siendo madre también hay un montón de cosas que te ubican y te hacen ver el mundo desde otro lugar. No haría humor con cosas que no me pasaron. Si es algo que me pasó, como una enfermedad, me re animo. Pero si es algo que no y no sé qué se siente, no. Me parece re bien hacer humor con todo, pero te la tenés que bancar porque te vuelven un montón de cosas y solo me gusta hacer humor con cosas que me banco.

- Se podría decir entonces que los temas que tocás son autorreferenciales.

- Sí, me gusta hacer humor con cosas que me duelen, me hacen sufrir o no entiendo. Son de mucho registro interno, de cosas que veo, tal vez no me pasan directamente pero que están cerca mío. Encontré en estos shows mucha catarsis. Me gusta mucho hacer humor con esas cosas que duelen y que si les buscas la vuelta te resultan más llevaderas. A todos nos pasa que nos sentimos rechazados o vemos Instagram y sentimos que todos son felices menos vos. Me gusta hacer humor con esas sensaciones que son muy humanas, que nos pasan a todos pero duelen tanto que lo único que encuentro es poder hacer chistes con eso.

- En el espectáculo hablás de los estándares de vida perfectos, ¿sos de compararte mucho con los demás?

- No, no. Si me acuerdo que cuando era chica miraba revistas, como la Caras o la Gente, y nunca le creí a esa gente que se mostraba perfecta. Me causa gracia de verdad. Si me pasa que, quizás, veo a un grupo que quiero mucho y que no me invitó a algo o me dejó afuera y me produce sufrimiento. Todos los seres humanos sabemos que es insostenible tener una vida perfecta. Vos podés tener cinco minutos de armonía en tu vida y después es un quilombo. Hay un montón de gente que se lo re come a eso de la vida perfecta, entonces me gusta mucho despabilar con esos temas.

- ¿Qué más te hace sufrir?

- La crianza de los hijos es muy linda pero lleva mucho sufrimiento. No quiero ponerme tan filosófica, pero en la vida uno sufre todo el tiempo porque te pasan cosas impredecibles o querés que te pase algo y no te pasa. También pasan cosas que no te las esperás y son lindas. Pero uno todo el tiempo mientras está vivo mete la pata, dice cosas fuera de lugar, se banca que otro no quiera estar más con vos y hay que salir adelante. Me hace sufrir todo lo que no quiero que me pase y me pasa. 'Tengo cosas para hacer' fue nominado al Premio Ace como "Mejor espectáculo de humor" / Foto: Alejandra López

- ¿Cómo te ves en un próximo show junto a tu marido?

- No, no, no… No me motiva el proyecto que me planteás (se ríe). Me parece que siempre hicimos cosas de manera independiente, igual no puedo predecir el futuro. Quizás, en un par de años, nos copamos escribiendo algo o alguien nos propone algo y está buenísimo. Pero hoy, en febrero 2023, no me motiva hacer algo laboral con él.

- Pero tuviste una pequeña participación en Casi Feliz.

- Sí, me copó que Seba piense en mí para un personaje. Me encantó, pero fue algo como aislado. Fueron dos o tres jornadas de grabación. Si yo tuviese que pensar en verlo todos los días en el teatro o en una radio… no me motiva mucho.

- Ya es suficiente con la convivencia.

- La pareja es mucho, criar hijos juntos, ocuparnos de la casa, las vacaciones, la familia… Y si encima tenemos que hablar de laburo, en nuestro caso creo que es inviable. La vida igual te va sorprendiendo, quizás el año que viene se dan las cosas para que sí, pero este año no lo veo.

Para agendar

Tengo cosas para hacer

Jueves, a las 20:30, en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, Ciudad de Buenos Aires). Entradas en Plateanet.