La guerra 2.0 de la ex y la actual mujer de Paulo Londra: “Cínica”

Se abrió la polémica entre Martina Quetglas, la actual pareja de Paulo Londra y Rocío Moreno, la ex con la que el cantante tuvo 2 hijas. En las redes sociales se dio a conocer que estas se encuentran enfrentadas por distintos inconvenientes.

La situación se dio cuando Rocío Moreno publicó una historia en la cual mostró que una persona le había hablado a la que le dijo “Cínica”, junto a un emoji de payaso. Si bien intentó tapar todos los indicios para descubrir quién era, se pudo observar que se refería a una persona con 271 publicaciones y 173 mil seguidores, por lo que se pudo saber que se trataba de Martina Quetglas, la actual de Paulo Londra.

El problema por el cual se habría llegado a ese mensaje en el cual la tilda de cínica se dio en un conflicto que vincula a la hijas de Paulo Londra. Es que hace poco fue el cumpleaños de una de ella y se lo vio al cantante celebrando con la pequeña.

Hasta ahí no había problemas, el tema fue que Martina Quetblag subió a sus historias distintos agradecimientos por canjes obtenidos para celebrar el cumpleaños. Esto provocó la furia de Rocío Moreno, ya que sintió que utilizó a su hija con el fin de obtener estos canjes.

Es por eso que en su cuenta de Instagram realizó un descargo sobre la situación: “Bien que cuando estaba de 4 meses no te importó y ahora quiere facturar con su imagen”. Además publicó una historia en la cual se la ve a ella desde un auto y puso de fondo la canción “Se re pudrió” de La Liga.

Ante las constantes acusaciones sobre que era un chat falso, decidió hacer un video para comprobar la veracidad. En el mismo también lanzó su parecer con la situación: "En reiteradas ocasiones me has insultado sin necesidad…”

“El hostigamiento es constante y encima borras mensajes al instante. No entiendo la necesidad. Mentirosa no soy. ¿Usar la imagen de mis hijas para hacer 'canjes' o limpiar tu imagen? QUÉ VERGÜENZA", lanzó con furia Rocío Moreno.

Tras el enojo, no hubo más respuestas del otro lado, probablemente por un pedido de Paulo Londra a Martina Quetglas para que la situación no pase a mayores. Sin embargo, la guerra está declarada y la ex del cantante demostró estar dispuesta a dar batalla.