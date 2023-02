Tras salir en crisis de la actual edición de Gran Hermano, un exparticipante confesó que tomó todo tipo de drogas

La decisión de pasar por Gran Hermano (Telefe), supone para cualquier persona un alto grado de exposición que cada cual sobrelleva como puede. Y ahora, el primer eliminado de la actual edición del popular reality confesó la crisis de salud mental que atravesó, y la impactante consecuencia de haber probado todo tipo de drogas en esa instancia.

Tomás Holder, primer concursante de la temporada en curso de Gran Hermano votado por el público para abandonar la competencia, fue parte de los 18 integrantes que ingresaron a la casa más vista en el país. El joven ya era una figura pública como influencer con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

Tras su prematura baja de Gran Hermano, Holder quedó involucrado en una serie de escándalos mediáticos, que incluyeron la separación de su novia, un cruce con la policía; y salidas a múltiples fiestas en las que quedaba en el ojo de la tormenta.

Tomás Holder, el exparticipante de Gran Hermano que atravesó un difícil momento tras salir del reality. Foto: Captura TV.

Hace algunos días, se filtró un video en el que se podía ver a Tomás Holder llorando en un evento de música electrónica, abrazado a un amigo. Acto seguido, el exparticipante de Gran Hermano anunció un temporal alejamiento de las redes sociales.

“Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien”, expresó el joven.

Y ahora, este viernes Holder volvió a la escena con una entrevista en LAM (América), y allí se sinceró sobre el difícil momento que pasó tras su salida de Gran Hermano.

“Viví muchos excesos y joda. Salía de lunes a lunes. No joda de la buena. Por suerte, tengo una familia que me dijo: ‘¡Basta!’ Estaba descontrolado. Ingerí todo tipo de drogas que se puedan imaginar hasta que un día tuve un ataque de pánico en una fiesta y dije: ‘Hasta acá llegué’”, confesó Tomás Holder.

Luego, el ex Gran Hermano agregó: “Volví a los buenos hábitos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada”.

Finalmente, Holder explicó: “Hablé bastantes cosas con un psicólogo y me sirvió. Es algo hermoso. Tomé medicación la primera semana, pero no necesité continuar, aunque sigo con el psicólogo”.