Samanta Casais relató las secuelas que le quedaron tras su paso por Bake Off

Samanta Casais se hizo conocida dentro de la televisión argentina luego de su paso por el programa Bake Off, de Telefe. La participante estuvo en la edición 2020 del reality, aunque su periodo dentro del formato no pasó para nada desapercibida.

De hecho Samanta fue la finalista de aquella edición que se emitió durante la pandemia, aunque perdió el título ante Damian Pier Basile luego de ser descalificada por la producción por descubrir que no era pastelera amateur. Una verdadera polémica se levantó en ese entonces.

En diálogo con Intrusos, varios años después de aquel escándalo, ahora la exparticipante de Bake Off recordó su paso por el programa de cocina y habló sobre las secuelas que le quedaron tras esa aparición.

“Cuando me inscribí en el reality no pensé que iba a ser así porque no me estaba inscribiendo en Gran Hermano ni nada de eso, era un reality de tortas y ya”, adelantó.

Luego hizo pie en el momento delicado en el que participó del certamen de cocina: “Encima en medio de una pandemia en donde había solo eso para ver y era agarrar las redes y hacer pelota a alguien”, enfatizó.

Cuando las redes sociales advirtieron la "trampa" que Samanta hizo para con la producción, más allá de la descalificación que recibió en el programa lo cierto es que la joven debió afrontar durísimas críticas por parte del público.

Samanta Casais no la pasó nada bien tras su paso por Bake Off.

Luego Casais apuntó fuertemente contra la producción y los manejos que tenía para modificar la imagen: “Te hacían decir un par de cosas como para que hagas un poco de picante, pero lejos estaba de pensar que iban a hacer de mi la villana del reality”.

Para finalizar, admitió que más allá de los temas de edición también habló de las consecuencias que dejó en su salud mental. “Sentía tanta tristeza que pensaba que lo único que me iba a sacar de todo eso era dejar de existir. No creo que iba a llegar a eso, pero me lo explicó el psiquiatra. Era tal mi tristeza y tanto el dolor que sentía que me parecía que esa era la única salida”, confesó.