Mariana Brey criticó la pareja de Guillermina Valdes y Santi Maratea y los definió de manera fulminante

Luego de meses de especular con diversos enamorados, a Guillermina Valdés la encontraron en Palermo con el candidato menos pensado: Santi Maratea. Desde ese momento y a pesar de que ellos insistan en que “sólo son amigos”, los rumores de que la empresaria y el influencer solidario están juntos no paran de crecer.

Además de sorprender, esta inesperada historia de amor que habría nacido en el set de ¿Quién es la máscara? genera cierto ruido en el medio por las características de sus protagonistas. Eso, al menos, es lo que le pasa a Mariana Brey, a quien la idea de la parejita Valdés-Maratea, claramente no le va.

Así lo expresó en Socios del espectáculo, donde arrancó explicando por qué le choca la relación y terminó fulminándola con una tremenda comparación. ¿Qué es lo primero que descoloca a Brey? La foto mental que tiene de Guille con su ex y papá de su hijo Lolo, de quien se separó hace casi un año.

"Viste que uno se encariña, yo soy como la señora en la casa. Te encariñás con ciertas parejas y la de Guillermina y Marcelo Tinelli es una de esas. Los veo juntos en esas épocas de amor y me cuesta un montón verlos separados", empezó Mariana.

Captura El Trece

"¡Pero mirá qué lindos que quedan Guillermina y Santi Maratea!", acotó Luli Fernández, al mostrar la única postal de la rubia y Maratea que por el momento trascendió, donde se los ve sentados en la vereda de un bar muy casual.

Categórica, Brey avanzó: "A mí no me gusta. Yo cuando vi la foto la primera vez pensé que era el hijo de ella". "Ay, no… ¡Marian!", intervino Virginia Gallardo, para frenar a su compañera de mandarse un comentario retrógrado y machista.

Y la ex angelita insistió en su punto: "No lo digo por la diferencia de edad. Para nada. Te juro que lo veo parecido a Dante, el hijo. Bueno, me pasó eso".

Dante Ortega, el hijo mayor de Guillermina. Instagram Guillermina Valdés.

Una pareja que no pasa inadvertida

"Me parece un candidato que no era predecible para ella, entonces de golpe es una persona que te moviliza, que te cambia las estructuras. Y fijate la sonrisa de ella, está despeinada…”, siguió Luli, encantada con la nueva parejita.

Pero no hubo caso: para Brey, Santi Maratea no va con la ex de Tinelli. "Es el L-Gante de Wanda Nara", definió, lapidaria, y dio el tema por cerrado. Cabe recordar que, días atrás, Ángel de Brito le dio un pícaro consejo a Guillermina desde LAM sobre qué hacer con Maratea.

“Guille ya salió con un hombre más grande, como Marcelo, y puede probar algo más chiquito”, opinó el conductor de América y cerró, sin vueltas: “¡Comete un pibe, Guillermina! Yo te lo recomiendo. Me encanta. Hoy, 10 años de diferencia de edad es nada”.