El sentido recuerdo de Carmela Bárbaro a Gerardo Rozín a un año de su muerte

Carmela Bárbaro estuvo presente esta semana en el sillón de LAM, como invitada del ciclo que conduce Ángel de Brito y hablando de todo. La periodista, entre otras cosas, se refirió a quien fuese su expareja, el recordado Gerardo Rozín.

El 11 de marzo de 2022, Rozín falleció a los 51 años tras luchar contra una enfermedad que durante lo tuvo alejado de la pantalla chica por un tiempo. Su partida causó un profundo dolor en todos, conmoviendo a varias figuras y destacando el hecho de que fue un personaje muy querido en la TV.

A casi un año de su muerte, Carmela, que fue su pareja y además es la madre de Elena, su hija más chica, recordó al presentador cómo se dieron las cosas para el conductor en tiempos de batalla ante su enfermedad.

"Lo resguardamos. Él se resguardó como pudo y sobre todo resguardó a sus hijos: que tenían que seguir yendo al colegio, que tenían que seguir estudiando, que había que continuar aunque uno sienta que es como un paréntesis, porque es un momento donde el tiempo se paraliza, como en una película. Pero creo que los priorizó, creo que hizo bien", relató la periodista.

"Siempre agradezco a todas las personas que respetaron su decisión, porque lo sabía mucha gente. Y yo creo que el medio le pagó bien en ese sentido. En algo tan íntimo y tan importante. Porque lo demás son boludeces, los chimentos, las notas... En ese sentido, nos cuidamos", agregó.

Bárbaro recordó además el momento en el que supo la enfermedad que tenía Rozín: "Gerardo era hipocondríaco. No le creímos al principio. De verdad, yo pensé que tenía otra cosa. Él se sintió mal, lo internaron y yo pensé que había tenido un pico de presión. No se te ocurre, no se te pasa por la mente una cosa así. No está en los planes de nadie, no es tu posibilidad".

El recuerdo de Carmela Bárbaro para con Gerardo Rozín.

"Además él se cuidaba mucho: se cuidó mucho del Covid, se cuidaba mucho porque como era hipocondríaco, iba mucho al médico, estaba controlado. Y cuando tuvimos el diagnóstico, fue difícil de entender. Fue muy difícil", sumó Carmela.

Para terminar, también explicó cómo Gerardo se tomó la noticia de su salud: “Llamó a varios de sus amigos. No sólo para despedirse, sino para juntarse. Se juntó mucho. Y tuvo la fortuna de que lo cuidaran mucho, de que lo fueran a visitar, que lo llevaran a comer... Estuvo muy rodeado de muchos afectos y tenía muchos afectos muy importantes”.