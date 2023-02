Fiesta Nacional del Sol: el rock y Camilo con Los Ángeles Azules los protagonistas del Día 3

Este jueves se realizó la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol. Este evento, que se desarrolla en San Juan, convoca multitudes a lo largo de cinco noches. Este viernes es el turno de los shows principales de María Becerra y Lali, mientras que mañana es el cierre con el espectáculo central de la fiesta y la música de El Loco Amato.

En el Día 3 los shows principales fueron: en el Escenario Del Sol la rompió Agarrate Catalina, Bersuit Vergarabat y el cierre a cargo de Kapanga; mientras que en el Escenario San Juan participaron los internacionales Camilo -colombiano- y Los Ángeles Azules -mexicanos-.

Con más de 140 mil personas, el Costanera Complejo Ferial, se vio extasiado y tuvo su merecida dosis de rock, del rock de los 90. Es que primero Bersuit y luego Kapanga rompieron todos los esquemas y coparon, cual recital en Cosquín Rock, las energías del lugar. Primero fue el turno de la ex banda del Pelado Cordera que continúa, ya sin él, los senderos que en los 2000 lo ubicaban en una de las mejores bandas del género.

Bersuit Vergarabat la rompió con sus clásicos.

Con un repaso por sus máximos hits sonaron al compás de los muchachos de pijama éxitos como La Soledad, El viejo de arriba o La Bolsa, canción en la que participó el Mono de Kapanga, El viento trae una copla y el cierre fue con Me voy. No me equivocó si digo que "ha corrido mucha agua bajo el puente" y que sin el desinfle que sufrió la banda tras la separación y posterior conflicto que generó Gustavo Cordera en su momento, Bersuit Vergarabat sigue siendo una de las bandas más importantes del rock argentino y con un sonido -encontrado nuevamente- exquisito.

Tras el show de Bersuit llegó quizás una de las bandas de rock con más agite de la escena nacional. Kapanga, de la mano del Mono Fabio, no dio momento de tranquilidad y puso un power y éxtasis al extremo entre las más de 50 mil personas que aguardaron hasta las 2 de la madrugada para verlos.

Kapanga le puso toda la energía al cierre de la noche en el Escenario Del Sol.

En el Escenario San Juan, por su parte, tras varias bandas locales, el primer plato fuerte de la noche fue Camilo. El artista colombiano, en un impoluto blanco y descalzo, como se caracteriza en los shows, apareció en escena pasadas las 23 para hacer delirar al estadio que estaba sobrepasado de público. Con un repaso por sus canciones más conocidas y un diálogo fluído con el público en donde el bienestar, la paz y la alegría, en un tono casi de pastor, fueron el hilo de conversación, Camilo demostró que sus shows están a la altura de los llamados "shows de primer nivel".

Camilo fue el que más público convocó de la noche.

Los Ángeles Azules fueron los encargados de cerrar la noche en ese escenario. La banda mexicana de 43 años de trayectoria subió a escena con su extensísimo elenco y banderas de México y Argentina. Al ritmo de la cumbia con sus tintes de rancheras la banda hizo sonar sus sonidos en totalidad. El público acompañó con palmas y se sumaba en aquellas canciones que la banda reversionó con artistas argentinos como Nicki Nicole, Ángela Leiva o Abel Pintos, entre otros.

El gran número de integrantes de Los Ángeles Azules copó el cierre de la noche en el Escenario San Juan.

Tercera jornada y nuevamente más público que el día anterior. La noche del jueves, con más de 140.000 personas, probablemente será la más convocante y significó el record de público en la historia de la Fiesta Nacional del Sol. Evidentemente la grilla de artistas y la extraordinaria propuesta del gobierno de San Juan ha dado sus frutos, al menos en convocatoria.