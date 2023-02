El nuevo y rotundo cambio de look al que se sometieron Marcelo Tinelli y su hijo Lolo

Desde que se separó de Guillermina Valdés, en mayo del 2022, Marcelo Tinelli dedica mucho de su tiempo a sus hijos, principalmente a los más chicos, como es el caso de Lolo, a quien llevó incluso al Mundial de Qatar.



En esta oportunidad, el conductor compartió en sus redes sociales la última salida con su pequeño hijo. ¿A dónde fueron? A la peluquería, donde ambos se sometieron a un rotundo cambio de look.



“Hoy corte de pelo para hombres en Cerini”, escribió Marcelo Tinelli en una historia de Instagram en donde se ve a su hijo sentado y dejando su cabellera en manos del peluquero de confianza del conductor.

Marcelo Tinelli y su hijo Lolo pasaron por la peluquería.



Asimismo, en una siguiente historia de Instagram, Tinelli subió una selfie en la que se lo podía ver lavándose el cabello previo al corte. “Hidratación antes del corte de pelo en Cerini”, comentó.



Luego, como no podía ser de otra manera, el conductor y empresario compartió varias imágenes en las que se podían apreciar los resultados de ambos cortes de cabello: Marcelo se dejó el platinado, pero se cambió el corte; Lolo, en tanto, se hizo el flequillo al costado.



“Nuevo corte de pelo de Lolo” y “Lolito fotografiado por Joaquín para Cerini”, fueron los comentarios de Marcelo Tinelli en las dos fotos que subió de su pequeño hijo post corte de cabello.

Marcelo Tinelli y su hijo Lolo post corte de cabello.



No es la primera vez que Marcelo y su hijo pasan juntos por la peluquería a someterse a algún curioso cambio de look. Ya lo habían hecho post Mundial de Qatar, tras la consagración de la Selección argentina.



“Las promesas se cumplen. Argentina campeón del mundo. Y con Lolito estamos felices con esta copa para nuestra selección”, escribió el conductor en aquel momento, para acompañar las fotos de ambos con el look Dibu Martínez, con la bandera argentina a un costado.