La contundente sentencia de Viviana Canosa sobre Romina Uhrig de Gran Hermano

En su editorial de este miércoles, Viviana Canosa disparó contra Romina Uhrig, una de las participantes de Gran Hermano (Telefe) que perfila como finalista, y que se desempeñó durante un par de años como diputada nacional.

Mientras el ex de Romina Uhrig asegura que la exfuncionaria es vícitma de una "campaña sucia", Viviana Canosa interpeló a la integrante de Gran Hermano, y también a Walter Festa, exintendente de Moreno y padre de los tres hijos de la jugadora del popular reality.

Al abordar los temas de actualidad más candentes, Viviana Canosa cuestionó el fenomenal éxito de rating de Gran Hermano. A su vez, la conductora volvió a la carga contra Romina Uhrig, la exdiputada que es parte del exitoso reality, y que ha generado más de un debate por su pasado en el mundo de la política.

"Hay una marcha y cantan el himno, pero los medios de comunicación no se hacen eco. Porque el dolor no garpa. Porque, como no mataron a tu hijo, a tu marido o a tu hermana, decís: ‘A mí no me va a pasar’. Hay que ver Gran Hermano y a la corrupta que está adentro", expresó contundente Canosa en un momento de su editoria en la pantalla de LN+.

Luego, Viviana Canosa siguió contra Romina Uhrig sentenciando: "La que sigue casada con Festa, que se supone que siguen. Que están llenos de propiedades. Mírenlo. Una caradura que dice que va por una [casa] prefabricada, cuando se choreó todo el lugar en el que vive. Vergüenza me da".

Finalmente, sobre Gran Hermano, la periodista pidió: "Sigan mirándolo. No pasa nada, es un entretenimiento y está bueno. Es televisión y yo la banco. Ahora, ¿nosotros, los adultos? Los que tenemos hijos no nos podemos cagar en nuestra patria. Acá nacimos y nos vamos a morir".