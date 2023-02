Cómo es la vida de Jacqueline Dutrá, la ex vedette y modelo que fue esposa de Martín Palermo

Su relación de seis años con Martín Palermo llevó el nombre de Jaqueline Dutrá a las tapas de las revistas del corazón y a ocupar horas y horas en los programas de chimentos. Fue vedette en teatro de revistas, estuvo en la edición de Gran Hermano con famosos y hasta en el Patinando por un sueño.

Y, un día, Jaqueline colgó lo botines, se bajó del ruedo de la televisión y dijo “basta para mí”. Desde ese entonces, poco y nada se supo de la modelo brasileña que enamoró al ex jugador de Boca, mamá de dos hijos, Aline y Ryduan, y abuela de Valentino, el pequeño que su hija tuvo con Mauricio del Castillo Agüero, hermano del Kun.

¿Qué llevó a Dutrá a bajar el perfil y alejarse del mundo del espectáculo? Ante todo, una depresión que la condujo a encontrar en la fe en la religión un camino y un sentido de vida. "Él llenó un vacío de mi vida", aseguró la ex modelo a Pía Shaw en el programa Involucrados.

“Conocí a Dios. Él llegó cuando me encontraba en la oscuridad con personas que se acercan y llevan a lugares equivocados”, señaló Jaqueline, quien actualmente estudia teología y trabaja en un emprendimiento inmobiliario en la costa argentina llamado Villarobles.

Dutrá con sus hijos y su nieto.

“En mi caso fue la depresión”, aseveró, y explicó su experiencia personal: “Fue muy difícil superar la separación del padre de mis hijos, estar en la Argentina sola con ellos. Siempre daba un paso adelante en los medios y retrocedía 20 dentro de mi casa”.

“Tenía muy baja autoestima, en mi casa me encontraba con un vacío. Siempre cuidé mucho a mis hijos, me mostraba fuerte para ellos pero cuando se iban al colegio me metía en la cama”, avanzó la ex modelo sobre lo que padeció en esos días de alta exposición mediática.

Nuevo comienzo

Fue una amiga quien, al verla tan mal, un día la acercó a una iglesia donde conoció a Bernardo Stamateas. “También pasé a dedicarme a otra cosa que nada tenía que ver con los medios. Me quedé en la parte de marketing y de eventos de esta empresa y me desarrollé en esa dirección”, contó.