Susana Giménez explotó ante la amenaza de Ricardo Biasotti de hacerle una demanda millonaria

Hace unas semanas estalló la bomba: Ricardo Biasotti denunció por “daños y perjuicios” a Susana Giménez a raíz de durísimas acusaciones en su contra en el marco de una visita de Andrea del Boca a su programa en el año 2019.



“Se dijeron una serie de falsedades de contenido injurioso sobre mi persona”, expresó el ex marido de Andrea del Boca en la presentación legal que hizo su abogado, el doctor Marcelo Parrilli.



A partir de este hecho inesperado, el programa A La Tarde fue a buscar a Susana Giménez, apenas llegó a la Argentina, para que contara sus sensaciones sobre esta denuncia, que no sólo apunta a ella, sino también a Telefe.



“¿Te preocupa lo de Biasotti y ese juicio millonario?”, le preguntó el cronista del programa que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América. “¿Quién es? ¿Qué pasó?”, repreguntó Susana Giménez.



Ante la aclaración de que se trataba del ex marido de Andrea del Boca, Susana se mostró no muy preocupada por la situación. “Ah, pero qué sé yo, acabo de llegar. Yo no tengo ni idea”, contestó.



“Aparte, no me gusta hablar de los demás. Cada cual tiene su vida”, comentó tajante Susana Giménez sobre la denuncia que le presentó Ricardo Biasotti, a quien, una vez más, aseguró no conocer.

Ricardo Biasotti denunció a Susana Giménez.



“Te denuncia a vos. Por eso llamó mucho la atención”, le dijo el cronista. “A mí me denuncia, si yo no lo conozco”, respondió entre risas Susana Giménez ante la insistencia del periodista por saber qué pensaba.



“Él se la agarra con vos, con Telefe”, le comenta luego el cronista de A La Tarde. “La verdad que no sé”, respondió finalmente Susana Giménez, a quien Ricardo Biasotti apuntó por las acusaciones de Andrea del Boca en su programa.