Rocío Portillo, la DJ mendocina que acompañará a Nick Warren en el anivesario de la Arístides

El próximo jueves 2 de marzo la Arístides celebrará un nuevo aniversario con la presencia del DJ inglés Nick Warren. Este festejo que convoca a miles de personas que copan la calle también contará con la presencia de Rocío Portillo, una de las DJ del momento.

Rocío es mendocina y ha compartido escenario con personas de la talla de John Digweed y ha formado parte de presentaciones de Hernán Cattaneo. Es que la joven es sin dudas una de las promesas, con un gran presente, que tiene la música electrónica.

Con una historia de vida que la llevó a superar la leucemia y que la hizo repensar la forma de vida, hoy Rocío disfruta vivir y en ese disfrute ha logrado ser una de las DJ más reconocidas del país.

Rocío Portillo estuvo en los estudios de MDZ.

En una extensa entrevista con MDZ, Rocío Portillo contó cómo es formar parte de un lineup encabezado por Nick Warren, cuál fue su camino para llegar a donde está hoy y cómo su enfermedad la llevó a valorar la vida.

- ¿Cómo estás de compartir cartel con Nick Warren? ¿Cómo se dio?

- Estoy re contenta, hace poquito, a principio de año saqué un EP en el sello de Nick Warren, en Soundgarden. Fue algo que busqué mucho y que me tomó tiempo y esfuerzo y que se haya dado me pone muy contenta.

- ¿Cómo te preparas para este show?

- Soy compositora y toma tiempo. Hago música especialmente para los shows y si no hago música puntual hago una adaptación de lo que ya he hecho. Ahora, a un mes, ya estoy armando un montón de cosas y trabajando a full con un gran equipo de trabajo. No es un repertorio totalmente propio y aprovecharé para darle difusión y la posibilidad a otros amigos para mostrarlos. También estoy viendo qué me voy a poner porque también se comunica con el vestuario.

Rocío Portillo junto a John Digweed (en el centro).

- Al principio vos querías que compartan tu música y ahora la que comparte sos vos...

- Es un ida y vuelta. Fue algo totalmente orgánico. En el proceso conocí a un montón de gente que me dio oportunidades. Es muy bonito hacerse amigos y andar compartiendo tanto talento que hay. Acá en Argentina somos de los mejores públicos y Mendoza se ha convertido en una parte muy importante para esta música.

- ¿Cómo se dio tu relación con Hernán Cattaneo, "el Messi de las bandejas"?

- A Hernán le debemos mucho porque ha sido un embajador de nuestro país, como tantos otros músicos y artistas. Mi relación con él fue orgánica. Él siempre le da oportunidades a nuevos talentos. Lo conocí en una entrevista que dio en San Juan en donde pude hacerle una pregunta y luego me contacté y empezó un vínculo muy lindo del que estoy muy agradecida.

- ¿Cómo empezaste a producir música a través de una computadora?

- Toda la vida lo tuve pendiente, vengo de familia de músicos, canté en coros, estudié piano, guitarra, siempre a nivel superficial, no soy multiintrumentista. Al principio nunca me creí muy capaz, después me di cuenta que era algo limitante que me ponía y entendí que no, que era buena haciéndolo y que con ello podía comunicar. Rocío Portillo.

- ¿Cómo afrontaste un momento tan duro como tener leucemia?

- Ahora con esta fecha no puedo no relacionarlo porque cuando me paré ahí en ese escenario estaba post quimioterapia. Fue muy loco pensar que lo tenía porque nunca había pensado que me podía pasar eso o que me podía morir con 25 años. A mí me tocó y fue una bendición tener la suerte de contarlo.Ya se cumplen 3 años y estoy cerca de la curación final, a los 5 años. Aprendí de lo que pasé en base a los malos momentos.

Nunca voy a olvidarme de lo que pasé y ayudaré siempre que pueda.

- ¿Te costó ver esto positivo?

- Nunca tuve miedo a morirme. Es durísimo, viví en una habitación por tres meses, me pinchaban todos los días, no era bonito, no era agradable, pero no sentí que me costara profundamente. Tuve mucha ayuda de mi familia y de mucha gente que se preocupó y esa red de contención me ayudó a curarme.

- ¿Cuál era tu sueño en ese momento?

- Los sueños que tenía son lo que estoy transitando hoy. Poder compartir mi música, tener una familia sana, poder dedicarme a lo que me gusta. Entender que hay momentos que se terminan. Todo lo que vivo hoy es lo que soñé en ese momento.

Tengo que ser amable conmigo misma porque a veces soy muy perfeccionista y es como que me digo "no, para, tranqui".

- ¿Y hoy cuál es?

- Hoy mi sueño es seguir en este camino experimentando y haciendo cosas nuevas. La lucha más importante que tuve ya la atravesé y ahora tengo que disfrutar. Quiero llegar cada más lejos en la medida que se pueda, pero quiero seguir haciendo arte.