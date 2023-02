Luis Ventura sorprendió al revelar quién lo acosó en sus inicios en la televisión

Este martes, Luis Ventura reveló detalles de un tenso episodio de acoso que atravesó en los inicios de su carrera en la televisión. La confesión del periodista se dio en los primeros minutos de la emisión de A la tarde (América), y causó sorpresa entre sus compañeros, quienes hicieron algunas consultas sobre la situación en cuestión.

Mientras hablaban en el mencionado programa sobre la reciente acusación de Georgina Barbarossa, quien aseguró que atravesó una mala experiencia con Jorge Porcel, Luis Ventura contó: “Yo lo he sufrido en un canal de televisión y con un productor de primera división. Estaba recién casado, era muy jovencito. Fui a trabajar como productor a un programa con estelaridad dentro de la programación de Canal 7. Me llevó una gran figura que es gran amigo mío. Pero dentro de ese organigrama, de esa pirámide laboral, había alguien que a lo mejor me estaba mirando con otros ojos”.

Al venir de la gráfica, Ventura atravesó un complicado comienzo en la televisión en su primer trabajo frente a cámara. “El primer día me mandaron a hacer una nota jodísisima: la viuda del Tomate Pena. La nota la grabé 13 veces, me temblaba la voz, el pulso, no tenía experiencia. Pero como tenía que llevar el manguito a la casa, me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a trabajar”.

Siguiendo con su confesión, Luis Ventura detalló: “Un productor me empezó a dar mucha cámara, mucha pantalla, durante todo enero. Un día me invita a una fiesta, y me hostigó de una manera, me incomodó. Y lo paré en seco. Le dije, ‘mirá, lo que me estás proponiendo no es mi elección. Tengo bien definido lo que quiero. Estoy recién casado, no me jodas”.

Cuando la conductora Karina Mazzocco le preguntó a Luis Ventura si podía perder su trabajo si interpelaba al productor que lo acosaba, el periodista respondió: "El trabajo lo termino perdiendo, pero por una instancia del canal. La devolución fue que nunca más aparecí en cámara. Aparecía mi manito con el micrófono, no aparecía yo. Para mí, el laburo seguía siendo laburo, él en su lugar y yo en el mío. Y me lo cruzo ahora, tengo buena relación. Lo quiero. Él tomó la relación que quiso tomar”.