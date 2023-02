Fátima Florez: "Aprendí a cinturear las críticas que surgen cuando a uno le va bien"

La temporada teatral está finalizando y Fátima Florez se lleva un saldo más que positivo de lo logrado con su espectáculo “Fátima es Mundial”. Desde su debut en diciembre, siempre estuvo entre las tres producciones más vistas en Villa Carlos Paz, según la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet). A fines de diciembre comenzó con sus dobles funciones y hasta el día de hoy las sostiene con la sala 1 del teatro Holiday llena todas las noches.

Por supuesto que estuvo en el centro de varias polémicas este verano. La primera de ella fue con Moria Casán, que desde antes de su debut le había advertido que había registrado su nombre, su persona y sus frases como marca propia. Muchos fueron los cruces en los medios en el que Casán les advertía a Fátima Florez y a Norberto Marcos, su marido y productor, que deberán pagar por el “usufructo” de su imagen.

Sin embargo, la pareja no dejó de hacer el sketch que la gente tanto aplaude y agradece. Aunque sí fue incorporando algunos cambios: se quitó el nombre y la foto de Moria sobre el escenario y no se la nombra. Pero el personaje sigue formando parte del homenaje a las tres divas argentinas que la actriz hace -junto a Mirtha y Susana- transformándose con pelucas y vestuario arriba del escenario.

También se dio un desentendido con Carmen Barbieri, que no pasó de ser solo eso. Días después, la conductora de “Mañanísima” asistió a una de las funciones y se subió al escenario para improvisar un paso de comedia junto a su imitadora. Luego en un mano a mano con Fátima, la llenó de elogios.

Fátima Florez y Carmen Barbieri.

Ambos “escándalos” propios del verano la pusieron en el foco de los escándalos del verano. Pero para muchos, no es casual que haya sido con dos grandes capocómicas argentinas: Moria y Carmen.

En diálogo con MDZ, Fátima Florez reflexionó sobre el tema y dijo: “No se si me incomodaron esos cruces. Por supuesto que lo que se dice afecta. Pero creo que forma parte del crecimiento. Cuando a uno le va bien y estás arriba, se generan esas cosas... Que se cuelguen o que se opine sobre tal o cual cosa. Genera que se abran polémicas y que todo lo que digas al respecto tenga luego bastante repercusión. Pero con el correr de los años me fui acostumbrado a eso. Y creo que lo voy cintureando dentro del todo bien. Aprendí un poco a jugar el juego…”.

Una diva con luz propia

El crecimiento de Fátima fue exponencial. De formar parte de revistas, hace 12 años apostó a producir sus propios espectáculos junto su esposo Norberto, y no se equivocó. Desde entonces, su fama fue en aumento, y la apuesta temporada tras temporada fue mayor en vesturio, cantidad de imitaciones e inversión.

“Las cosas se fueron dando. Yo soy muy creyente y creo que Dios va marcando siempre mi camino. Se dio así naturalmente: decidimos hacer una temporada en Villa Carlos Paz y al verano siguiente hacerla en Mar del Plata. Y en las dos plazas me quieren y me siento muy gusto… Y me va muy bien! Eso está buenísimo”, aseveró Fátima. Fátima Florez lleva doce años produciendo sus propios espectáculos.

En ese sentido, adelantó que este espectáculo que nació en Carlos Paz arrancará una gira que la llevará a hacer unas funciones en calle Corrientes en Buenos Aires y terminará el verano próximo en Mar del Plata, con algunos cambios. Y lo más importante, durante el invierno realizará una gira internacional en Estados Unidos, cuya primera fecha ya está confirmada para el 22 de julio en Miami. “En EE.UU. estamos viendo de agregar más funciones porque la venta de entradas viene muy bien. Ya nosotros estuvimos el año pasado y a pedido del público volvemos en este 2023. También tenemos previsto ir Los Ángeles y estamos muy contentos con todo lo que ese está generando en Estados Unidos. Las entradas ya están a la venta en ticketplateusa”, confirmó.

Mientras proyecta sus próximos meses, Fátima sigue siendo una de las pocas artistas mujeres que encabeza sola un espectáculo de humor, además de ser la gran imitadora argentina que canta, baila e interpreta a distintas actrices, cantantes y figuras mediáticas del ambiente nacional e internacional como Marilyn Monroe, Liza Minelli, Jennifer López o Beyonce, entre muchas otras.

Aún poniendo el cuerpo, la voz y el talento en casi dos horas de show todas las noches, y ser una de las elegidas todos los veranos por el público, Fátima aseguró que no se siente una “diva” del espectáculo argentino, a la par de algunas de las que imita arriba del escenario. “Creo que ´diva´ es una palabra muy grande. Además, tampoco uno tiene que autoproclamarse. La que te elige es la gente y es la que me pone en un lugar que yo aún hoy no lo puedo creer”, explicó con una amplia sonrisa. “Toda la vida soñé con esto y me preparé desde muy chica. Pero nunca pensé que iba a tener mi propio show, que la gente iba a venir a verme a mí y que iba a ser mi nombre el que ´cortara tickets´, como se dice en el ambiente. Es algo increíble que no pasa tan frecuentemente”, agregó. Fátima Florez cuelga seguido el cartel de "Localidades agotadas".

“Me pone la piel de gallina, me da orgullo y felicidad. Pero a la vez compromiso. Yo sigo trabajando para no defraudar a la gente, para mejorar, para crecer como persona y como artista. Y creo que eso el público también lo ve. Porque pongo en el escenario el cuerpo, el alma y la garganta. Lo dejo todo porque amo lo que hago”, aseguró emocionada.

Fátima Florez, tocada por una varita

Aunque hace unos años soñaba ser tapa de una revista, hoy Fátima Florez sabe que eso ya no es necesario para llenar teatros. “Uno puede generar solo a través de las redes y por sus propios proyectos. De hecho, nuestro show es un emprendimiento nuestro. Ya no espero que me llamen o me hagan la super propuesta laboral. Yo armo mi propia super propuesta teatral. Yo cree mi propio espacio donde hago los personajes que amo y que quiero hacer. Y me encantó porque por ejemplo abro el show con Marilyn y la gente no lo puedo creer. Me llena de felicidad poder hacer lo que me gusta y encima que la gente te acompañe”, relató la artista.

Por supuesto que mantenerse bien arriba lleva su sacrificio. Fátima llega todas las noches dos horas antes de las funciones para ensayar, probar sonido y voz y cada función le lleva un gran desgaste físico y vocal muy grande. “Sin una cierta disciplina realmente no se podría hacer un show así, con un repertorio tan complicado vocalmente. Hay que estar a la altura de la circunstancias: estudiar, prepararse, cuidarse. Si no lo hacés, es imposible rendir. Entonces hay que llevar una conducta, una disciplina determinada. Todos lo días hay que elongar, hacer gimnasia, vocalizar, atender a la prensa, cinturear quilombos…. Es como mucho”, comentó entre risas. Fátima Florez hace un show imitando a distintas personalidades.

Pero en lo que a escándalos mediáticos se refiere, hace un balance de la temporada que la tuvo en el ojo de la tormenta. “De todo esto una termina saliendo más fortalecida. Es como si estuvieras en la selva que tenés que aprendes sobrevivir. Esto es un poco así”, dijo resignada.

Pero sabe que pocas artistas lograron lo que ella en tan poco tiempo. “Yo vine a romper un poco los moldes. Me decían: ´¿como una mujer y con ese lomo, va a hacer humor e imitaciones?´ ´Estás para vedette, para otra cosa´. ´Las mujeres no cortan tickets, no hacen reír….´ Por eso siento que rompí un poco las estructuras. Ahora se habla de la deconstrucción, pero yo empecé a hacer ese camino cuando arranqué con mis propios shows. Y lo hice a base de esfuerzo y de demostrar todo el tiempo, porque a la mujer siempre se le exige más”, subrayó.

Si tuviera que explicar la clave de su éxito, Fátima no lo duda: “Siempre agradezco haber sido una de las privilegiadas, haber sido tocada con una varita. Es como si Dios me hubiera dicho: ´dale, tenés esta misión de salir y entretener. Podés cantar, bailar y tenés un plus, que algunos le dicen carisma´. Por todo esto, no hay día que no agradezca a la gente por haberme elegido y ponerme en el lugar donde hoy me encuentro”, concluyó.