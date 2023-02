Gran Hermano 2022: el grito del exterior que generó un cara a cara entre Julieta y Camila

Gran Hermano 2022 transita momentos de definición de cara a su gran final. Solo quedan seis participantes en el exitoso reality de Telefe y la gala de eliminación del domingo pasado dejó muy tensas las relaciones dentro de la casa.

Pero previo a la definición de ayer, donde quedó eliminada Daniela luego de una mano a mano con Camila, en la semana se reveló que Julieta le hizo la "fulminante" a Camila para enviarla directo a placa. Estrategia que le jugó una mala pasada a Julieta, ya que teniendo a Romina como líder de esa semana, y sabiendo que muchos de los participantes iban a nominar a Camila, abrió el juego para que otro participante se sume a placa. Así, Julieta y Daniela quedaron nominadas junto a Camila, Nacho y La Tora.

El día jueves, Romina tuvo que elegir entre sus dos amigas. Finalmente salvó a Julieta. Pero nada salió como lo tenían previsto y Daniela se fue con el 53 por ciento de los votos.

En este contexto, un grito del exterior se escuchó este fin de semana alertando a todos la jugada de Julieta. "Camila, Julieta te hizo la fulminante", se escuchó por un megáfono desde el exterior.

Ante lo sucedido, Julieta decidió enfrentar a Camila. "Vos podés creer lo que quieras, de todo lo que gritan, pero yo sabía que muchos iban a ir contra vos, que te iban a dar dos puntos", comenzó diciendo. "El resto de los puntos iban a ir para mí y para Dani. Entonces, antes de darme por vencida y que las dos vayamos a placa, dije: `Voy a hacer una jugada: la saco a Cami de placa y tienen que ser muchas más las coincidencias para que caigamos las dos`. Me salió mal. También me podía haber salido bien".

"Fue una jugada. Hay jugadas que pueden salir bien, y hay jugadas que pueden salir mal", agregó.

"Me la rebusqué de más. Y sí, después de hablar con otras personas y ver otros puntos de vista, me di cuenta que me equivoqué. Pero yo estaba convencida de que íbamos a caer las dos. Hice esa jugada e igual quedamos", se sinceró.