El duro momento que atraviesa Antonio Gasalla

Desde hace varios meses, la salud de Antonio Gasalla preocupa a su entorno más cercano. Su familia se encarga a diario de que el actor sea atendido por los mejores médicos, a pesar de ello varios problemas económicos generan incertidumbre e intranquilidad.

Según publicó La Pavada de Diario Crónica, el crítico momento económico que atraviesa actualmente el humorista obliga a sus familiares a hacerse cargo de los gastos de su tratamiento. La obra social corre por cuenta de su hermano y algunos de sus sobrinos, quienes todos los meses aportan para llegar a pagar la cuota.

Además, se suman los incrementos en los impuestos de ABL de su departamento de dos pisos, los cuales ya acumulan una deuda importante.

Recordemos que en abril de 2022, el artista fue víctima de una estafa millonaria. Gasalla fue despojado de dinero, distintos objetos de valor y parte del mobiliario de uno de uno de sus departamentos ubicado en Recoleta. Esto generó un problema mayor para afrontar sus deudas.

Por su parte, Gasalla quedó solo en su departamento, luego de iniciarles un juicio a sus mucamas. Esto generó preocupación ya que se quedó sin acompañante, y sus amigos y familiares tuvieron que asistirlo durante un tiempo.

Cabe señalar, que en noviembre pasado, Marcelo Polino se refirió a la salud del humorista. La noticia sobre su delicado estado llegó de parte del abogado de la familia Gasalla, Miguel Ángel Pierri. El letrado se encargó de revelar que el estado de salud de Antonio era delicado. Además, agregó que ellos se encontraban abonando una cuota mensual por un plan de medicina prepaga que rondaría los 107 mil pesos.

"Toda la familia se ocupa de Antonio, toda la familia está muy presente porque escuche que decían que a familia lo había abandonado, que lo habían dejado y que se acercaron ahora porque no estaba bien", expresó el periodista.

“La familia es maravillosa, somos todos familia y estamos todos muy en red. Yo estuve cinco meses fuera de país, no tuve la presencia física pero estuve", afirmó Polino marcando también cuál es su rol.

"Me preocupa que esté solo, los días son muy largos y él no tiene 10 años. Hace falta que esté gente muy leal, que lo cuide y que no se aviven, porque Antonio es un ser vulnerable", concluyó.