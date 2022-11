Marcelo Polino habló de Antonio Gasalla y negó versiones sobre su familia

Marcelo Polino es una de las personas más cercanas a Antonio Gasalla, que en marzo de este año cumplió 81 años. Además de hacer temporada en Mar del Plata con él y tener una amistad de años, el periodista sigue de cerca el día a día del capocómico, que desde hace un tiempo atraviesa complicaciones de salud.

Y a raíz de las versiones que empezaron a circular en los últimos días a partir de las declaraciones de su abogado, Miguel Ángel Pierri, que habló de la situación de Gasalla y señaló que el artista estaba siendo víctima de los intereses de su familia, Polino decidió aclarar los tantos y contar lo que sabe, lo que siempre vio.

"Me quiero referir a un tema del que se habló mucho. Escuché el otro día una cierta información, algunas sé que son reales y otras, no tanto. Toda la familia se ocupa de Antonio, toda la familia está muy presente", empezó Marcelo en Polino Auténtico, por Radio Mitre.

“Escuché que decían que la familia lo había abandonado, que lo habían dejado y que se acercaron ahora porque no estaba bien”, siguió, y agregó: “La familia es maravillosa, somos todos familia y estamos todos muy en red. Yo estuve cinco meses fuera del país, no tuve la presencia física, pero estuve".

Cabe recordar que, días antes, en diálogo con Intrusos, Pierri apuntó directamente contra el entorno de su representado, que además de padecer dolencias corporales y olvidos momentáneos, estaría atravesando complicaciones económicas.

"Tratamos de que no aparezcan cuervos y aves que sobrevuelen en su vida. Mientras yo viva y pueda estar al lado de él, a Antonio no le van a tocar un peso. Han pasado cosas raras”, dijo Pierri, y señaló que hace unos meses a Antonio lo habrían querido estafar.

“Salvamos gran parte del mobiliario que durante el verano alguien trató de hacerle vender a Antonio por monedas", indicó. Sin embargo, para Marcelo Polino estas especulaciones nada tienen que ver con la realidad de su amigo.

“Por ahí le puede convenir a alguien embarrar un poco la cancha respecto a lo que pasa con él, pero la familia está siempre presente. Yo hace 20 años que soy amigo de Antonio y siempre estuvieron todo el tiempo pendiente", le aseguró a Amalia Granata.

Vale recordar que el letrado fue durísimo al analizar el panorama del cómico: "Me preocupa que esté solo, los días son muy largos y él no tiene 10 años. Hace falta que esté gente muy leal, que lo cuide y que no se aviven, porque Antonio es un ser vulnerable”.

“Siempre cree que los demás son todos buenos. No es tonto, se da cuenta, pero está un poco grande también; hay que ayudarlo a pensar", remató Miguel Ángel Pierri.