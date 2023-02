Quién va a ser el reemplazo de Marcelo Longobardi en CNN

Marcelo Longobardi decidió abandonar su espacio en CNN Radio y dió por terminado su paso por la emisora internacional, que ya tiene un reemplazo con el que espera cubrir el vacío del reconocido periodista, la figura más importante de su programación. Además, el ciclo ya fue rebautizado y ultiman los detalles.

A través de sus redes sociales, la cadena notificó la incorporación de Pepe Gil Vidal, quien estará al frente del programa informativo desde este lunes. Acompañado de un equipo de profesionales, el periodista y locutor argentino tomará el lugar de Longobardi desde las 6 hasta las 10 en CNN Primera Mañana.

Cabe destacar que Gil Vidal ya había estado antes en la radio y lo volvieron a convocar para ocupar el espacio. El comunicado causó sorpresa en otro medio, que no se esperaba tal noticia: el periodista había dejado el canal TN, en el que trabajó por 30 años y la prensa relató que la salida se correspondía con su jubilación. Incluso de especuló que el profesional podría viajar a España para reunirse con sus seres queridos.

Por otro lado, se espera que Longobardi haga su desembarco en radio Rivadavia, donde ya se tienen pensados los reajustes necesarios para el periodista y su histórico horario de primera mañana, que resulta innegociable. Por ello, se rumoreó cierto malestar entre el resto de las figuras de la emisora, ya que algunos tendrán que empezar más tarde, otros más temprano e incluso hay quienes verán reducida su cantidad de tiempo al aire.

En medio de las conjeturas por el destino del locutor y tras su salida definitiva de CNN Radio, Longobardi recibió una amenaza de muerte por un directivo de la emisora internacional, según informaron en Lanata sin filtro. "Hay un encumbrado periodista que está al borde de denunciar penalmente amenazas de muerte de quien fuera su jefe inmediato", expresó Marina Calabró. Jorge Lanata, fiel a su estilo, fue quien le puso nombre a los protagonistas: "Longobardi habría sido amenazado de muerte por Marcelo González, director de CNN radio”.

Tras las repercusiones, González aseguró que "bajo ningún punto de vista existe una amenaza” y agregó: “Mi camino es de trabajo y nunca caería en eso. Nunca amanece a nadie". Cabe destacar que el problema tras la salida del periodista de la cadena sería de índole monetario y se rumorea que los “problemas de pagos” alcanzaron al mismo Marcelo y al resto de su equipo de producción.

El traspaso del Longobardi generó incertidumbre en el medio ya que se trata de la figura más importante de la AM de los últimos 20 años. Antes de estar al frente de la primera mañana en CNN, se encontraba en Mitre, donde era líder de audiencia. Respecto a su salida, comentó que quería un cambio, y enfocar sus energías en nuevas pasiones.

Aunque aún se ultiman los detalles con la AM de Alpha Media, Longobardi se pondrá al frente de Esta Mañana de 6 AM a 10 AM, reemplazando a Ari Paluch. Si bien el periodista mostró un buen desempeño y las autoridades reconocen su trabajo, la vuelta de Marcelo en pleno año electoral genera grandes expectativas para la cadena. Seguirá Jonatan Viale con Pan y Circo, que hasta ahora ocupaba la franja de 15 PM a 17 PM. Al mediodía continuará Baby Etchecopar, 12 PM a 14 PM y, luego Cristina Pérez de 14 PM a 16 PM.