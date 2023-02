Murió Richard Belzer, actor de La Ley y el Orden, a los 78 años

Richard Belzer murió este domingo a los 78 años en su casa de Bozouls, en Francia. El actor y comediante se ganó los corazones de miles de televidentes por su interpretación del detective John Munch en la famosa serie policial La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Según confirmó Bill Scheft, uno de sus amigos, a The Hollywood Reporter, Belzer padecía de “muchos problemas de salud” en los últimos tiempos, pero no se precisaron mayores detalles sobre las condiciones de la muerte del actor. Si bien la familia aún no realizó declaraciones, sus colegas confirmaron la muerte y se despidieron del famoso comediante con emotivos mensajes.

Su colega del icónico programa norteamericano Saturday Night Live, donde Belzer debutó en 1974 y destacó como comediante, Laraine Newman, fue una de las primeras en anunciar el fallecimiento a través de un mensaje de Twitter. “Estoy tan triste de saber del fallecimiento de Richard Belzer”, escribió y luego recordó algunos momentos junto al hombre.

“Quería mucho a este chico. Fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a Nueva York para hacer SNL. Solíamos salir a cenar todas las semanas en Sheepshead Bay para comer langosta. Una de las personas más divertidas que existen. Un maestro en el trabajo de la multitud. RIP querido”, se lamentó.

Belzer, quien durante más de dos décadas fascinó al público como el irónico detective de homicidios propenso a las teorías conspirativas, nació en agosto de 1944 en Bridgeport, Connecticut. Tuvo varios trabajos ocasionales, pero terminó en la ciudad de Nueva York en busca de cumplir su sueño y lograr una carrera como comediante.

Recién llegado a la Gran Manzana, Richard incursionó en el stand-up y en la improvisación, dos trabajos que le valieron el reconocimiento del público y le allanaron el camino para embarcarse en el mundo del cine y la televisión. Algunos de sus primeros papeles cinematográficos son The Groove Tube, Fame, Café Flesh, Night Shift y Scarface.

El esperado éxito, sin embargo, llegó en 1993 cuando nació el personaje de John Munch, que lo acompañó durante más de 20 años y en 11 programas diferentes de seis redes, entre derivados de La Ley y el Orden en NBC, The X-Files en Fox, The Beat en UPN, The Wire en HBO y Jimmy Kimmel Live en ABC.

Desde la cuenta oficial de Twitter de La Ley y el Orden, recordaron al actor y expresaron sus condolencias: “Cualquiera que haya tenido el placer de ver a Richard Belzer interpretando al Detective Munch nunca podrá olvidar lo mucho que él habitó ese querido personaje hasta hacerlo suyo. Nuestras condolencias van para sus seres queridos y nos unimos a ellos en el duelo por la pérdida, pero también celebramos su memoria”.