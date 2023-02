El nuevo look que estrenó Lionel Messi el día que se vistió de héroe del PSG

Esta mañana, Lionel Messi le dio la victoria al París Saint Germain ante el Lille con un golazo de tiro libre, en la última jugada del partido, el día que sorprendió, además, con un renovado look.



Apenas el París Saint Germain salió a la cancha para enfrentar al Lille, se pudo observar el cambio de apariencia de Lionel Messi. ¿Qué se hizo? El mejor futbolista del mundo se sacó la barba.



Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales empezaron a comparar a este nuevo Messi versión 2023 con el del 2014, que disputó el Mundial de Brasil, en donde la Argentina perdió la final ante Alemania.

Desde hace ya unos largos años que Leo Messi había optado por usar barba, alguna veces más tupida que otras, pero ya era una costumbre verlo con ese look. Ahora, como cuando tiene la pelota en los pies, volvió a sorprender.

El cambio de look de Messi: se sacó la barba. Captura: ESPN.



No son días fáciles para Leo Messi en París, dado que, como si hubiese sido poco, le arrebató junto a la Scaloneta la posibilidad de conseguir su tercer Mundial a los franceses, el segundo consecutivo. Pero hoy calló más de una boca con su golazo para darle el 4-3 final al PSG ante el Lille.



Si la relación ya estaba algo tensa desde antes, el post Mundial llevó la situación a, prácticamente, la indiferencia con respecto al público, que en algunas ocasiones ensaya apenas algunos aplausos, pero nada más. Hoy se llevó hasta el abrazo de agradecimiento de Mbappé, con quien no había quedado la mejor relación post final del Mundo.

Messi, sin barba, durante el Mundial del 2014.



Con respecto a la prensa, ya habrá que aceptar que al capitán de la Selección Argentina no lo quieren. No lo querían desde antes del Mundial, expresado en puntuaciones individuales ridículas.



No parece estar claro el futuro de Leo Messi en París. Mucho dependerá de lo que ocurra en el partido de vuelta contra el Bayern Munich por la Champions League, luego de haber caído de local en la ida por 1-0. Por lo pronto, hoy volvió a frotar la lámpara para una victoria agónica.