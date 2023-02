Dónde conoció Débora Plager a su actual pareja

Débora Plager disfruta actualmente de un gran momento profesional, pero no todo es el trabajo en la vida de la periodista, sino que también dedica mucho de su tiempo a su pareja, José Luis Pagano.



Se conocieron trabajando juntos en Radio 10 y, según ellos mismos cuentan, el flechazo fue inmediato. Tuvieron un noviazgo de cinco años y luego se casaron en una ceremonia muy íntima, de la que casi no hay fotos, ni tampoco regalos (por pedido de ellos).



Plager y Pagano lograron construir una hermosa familia ensamblada, con los hijos de ella, Tomás y Maximiliano, producto de su relación con Juan Burlet; y las hijas de él, María Eugenia y Victoria, de su primer matrimonio.

José Luis Pagano y Débora Plager.



“Yo estaba cerca de los 40 y me resultó más fácil. Cuando nos conocimos, yo ya sabía qué me gustaba, qué quería y hacia dónde iba mi vida. El encuentro se dio desde un lugar de mayor madurez”, comentó Débora Plager en una charla con La Nación.



“Somos cómplices y nos divertimos mucho juntos. José tiene un gran sentido del humor, mucho más que yo. Me hace reír, me suelta, y eso no tiene precio. Además, compartimos la misma visión de la vida”, agregó la periodista.



Asimismo, Débora Plager remarcó los puntos en común que tiene con su marido. “Lo dos tenemos mucho roce con la realidad política y siempre hay tema de conversación. Nuestros hijos tienen edades similares, así que ahí también estamos en la misma sintonía”, indicó.

“Trato de comprender al hombre que está conmigo. Soy súper compañera, divertida y creo que soy atractiva. Sé que mi marido disfruta mucho de esa combinación de atracción física e inteligencia. Es lo que lo tiene enganchado y trato de no defraudarlo”, agregó Plager.



Por último, ambos hablaron alguna vez de la pasión que comparten: los viajes en moto. “Antes de la pandemia, con José Luis habíamos planeado un viaje en moto al Norte Argentino. Pensábamos recorrer la Puna Catamarqueña. Espero que pronto podamos concretar nuestro sueño”, dijo Débora en una charla con “La Jaula de la Moda”.