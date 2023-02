¿Complot? La charla de Romina con Julieta en Gran Hermano que las dejó mal paradas

En la noche del jueves, no hubo lugar para grandes sorpresas y Romina Uhrig, al líder de la semana en Gran Hermano, terminó salvando de la placa de nominados a Julieta, una de las grandes protagonistas de los últimos días en la casa.



Sucede que Julieta venía de ser líder la semana anterior y, en lo que fue una jugada magistral, decidió sacar a Camila de la placa y dejar a Romina y La Tora para lograr su gran objetivo: sacar a Alfa.



La jugada le salió muy bien a la joven modelo y profesora de danzas, que, al parecer, se pasó de rosca e intentó continuar mostrándose como una estratega. ¿Cuál fue su próximo movimiento? Hacerle la fulminante a Camila.



Tanto afuera de la casa como adentro, todos coincidieron en que la jugada de Julieta fue mala, dado que Camila iba a quedar nominada de todas formas por sus compañeros y Romina jamás la hubiese salvado. Con esa decisión, sus compañeros tuvieron que cambiar sus votos y terminó quedando en placa Julieta con apenas uno puñado de puntos.



Si bien Romina la terminó sacando de la placa, la jugada hizo que la ex diputada tuviera que elegir entre Daniela y Julieta, sus dos grandes aliadas y protegidas dentro de la casa de Gran Hermano. Y ahí nació la nueva polémica.



En una charla que mantuvieron Romina y Julieta, los fanáticos del programa advirtieron que la ex diputada habría cambiado su decisión de salvar a Daniela a raíz de una conversación en el confesionario en el que, supuestamente, le habrían avisado que estaba cayendo la imagen de Julieta por su fulminante a Camila.

Romina salvó a Julieta en Gran Hermano.



“Estaba por sacar a Dani, pero cuando Gran Hermano me dijo…”, arrancó Romina. “Lo que ya me contaste. No lo repitamos. ¿Por qué dijo lo que dijo”, preguntó Julieta. “Yo hablé con La Tora en la pieza. Dije que te veía más fuerte a vos, pero después no sabíamos por lo que hiciste (la fulminante). Por ahí, en una semana se enfría y cambia todo”, dijo Romina.



Lo concreto es que el próximo domingo, Daniela deberá enfrentarse en la placa a Camila, Nacho y La Tora. Si no hubiese sido por la fulminante de Julieta, probablemente Romina hubiese salvado a Daniela, ya que sólo ella hubiese quedado en placa.