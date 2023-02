Santi Maratea enfrentó los rumores de romance con Guillermina Valdés

El miércoles estalló una verdadera bomba mediática luego que trascendiera que Santi Maratea y Guillermina Valdés estarían viviendo un romance. Fue en Intrusos (América TV) donde Maite Peñoñori contó detalles del encuentro que tuvo lugar en diciembre pasado.

"Pasaron San Valentín juntos. Acá tenemos una foto, donde se lo ve a Santi esperando en un local de hamburguesas, mientras ella lo esperaba en el auto", precisó la panelista del ciclo de chimentos.

Horas más tarde, en LAM (América TV) mostraron la foto que confirmaría la relación. "Esta es una foto en la que se los ve a ellos en diciembre. Me cuentan que es en un lugar bastante alejado de esta zona (Palermo), y en ese momento estaban muy acaramelados", indicó Pepe Ochoa.

Luego, Yanina Latorre, gran amiga de Maratea, reveló la charla que tuvo con el influencer vía WhatsApp donde él le aclaró cuál es su relación con la expreja de Marcelo Tinelli.

"Me dice que son amigos, tomamos un café dos veces", señaló la panelista. Aunque luego agregó que mucho no le creyó. "Hay algo rari, voy a tomar un café con él. No sé si es romance pero creo que Maite no está tan errada. Santi es una entrañable persona", agregó Yanina.