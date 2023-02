Noelia Marzol mostró los extraños y grandísimos ojos de su baby: "Los faroles del papá"

Noelia Marzol está viviendo el presente que siempre había soñado desde que se casó con Ramiro Arias, la persona con la que cumplió su deseo de ser mamá. Noelia no quería esperar y así lo demostró: al año de nacer Donatello, llegó Alfonsina.

Su hijita llegó al mundo el 21 de diciembre y desde un primer momento se adaptó muy bien a la dinámica de la familia y a los compromisos laborales de Marzol, que sigue súper activa con la obra Sex, viví tu experiencia, feliz con poder combinar la maternidad con su trabajo.

La bailarina con sus dos hijos y su marido. Instagram Noelia Marzol.

Y luego de causar sensación con las fotos al natural que publicó en Instagram dándole de mamar a su niña, la bailarina compartió con sus seguidores su gran sorpresa ante el rasgo físico que Alfonsina parece haber heredado de Ramiro: sus enormes ojos claros.

“Un día, mi cerda hermosa abrió los ojos. Agárrate ahora, ¡hasta no tener la energía de Dona no para!”, anticipó Noe en su feed al subir dos fotos de la pequeña, muy despierta y vivaracha, días atrás.

Los ojos de Alfonsina. Instagram Marzol.

Alfonsina día a día encandila a su mamá con sus caritas y gestos, y así lo hizo ver Marzol más tarde, al elegir para sus historias una imagen en primerísimo plano de la beba en la que se destacan sus ojazos color claro. “Trompita”, escribió la artista, y a continuación, expresó: “Creo que ligó los faroles del papá”.

La no tan "dulce espera" de Alfonsina

Vale recordar que este segundo embarazo de Noelia tuvo sus pormenores. Incluso, días antes del nacimiento la bailarina debió internarse unos días al tener episodios de contracciones sin estar todavía en fecha de parto. “Mis hijos son ansiosos”, explicó la bailarina al llevar tranquilidad a su comunidad.

Meses antes, al contar en LAM detalles de su embarazo, la figura de la obra de José María Muscari explicó: "Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores".

Instagram Noelia Marzol.

"Donatello va a tener una hermana. Se va a llamar Alfonsina, Con Donatello no le podía poner María, trataba de buscar alguna mujer que me represente: trabajadora, feminista, independiente”, precisó Noe, quien hoy tiene en sus brazos a su hermosa beba.