El comentario de Gerard Piqué sobre su nueva novia que destrozó a Shakira: "Ella me..."

Con buena parte del mundo en su contra, Gerard Piqué avanza día a día en su relación con Clara Chía Martí, la joven estudiante de Publicidad que lo flechó en el bar La Traviesa y a quien de inmediato contrató para trabajar en su empresa y con quien, dicen, tiene planes de casamiento.

En esos primeros días Clara entró a Kosmos como becaria y hasta conoció a Shakira, quien la apodó “la mosquita muerta”, antes de saber que era ella quien se comía su mermelada preferida cuando estaba de gira. Ella, la que se metía en su cama, con el padre de sus hijos, en su propia casa.

El destape del escándalo de infidelidades de Piqué es historia conocida. También la catarsis que Shakira hizo con su trilogía de canciones que coronó con su hitazo con Bizarrap en el que aniquila a su ex pareja y a su joven novia.

El exfutbolista con Shakira, cuando ya la engañaba. Instagram Gerard Piqué.

“Yo valgo por dos de 22”, “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena”, cantó la colombiana, furiosa, empoderada y loba. Pero, también, notablemente dolida por su desilusión amorosa con Piqué, con quien la diferencia de edad nunca había sido un tema, menos al comienzo de su historia, en pleno Mundial de Sudáfrica.

Y ahora, a casi un año del destape del romance con “la mosquita muerta”, Shakira habría recibido otra estocada en su corazón al enterarse de lo que Gerard comenta a sus amigos y personas de su círculo más íntimo sobre Clara Chía Martí.

La única foto con Clara que Piqué subió a sus redes. IG.

Piqué, que el 2 de febrero cumplió 36 años, reconoció antes los suyos que con la chica se siente “joven y pleno”. Una frase que, dicen, habría hecho mella en el ánimo de la estrella internacional, que en el día de San Valentín se mostró en sus redes cantando un tema con sugestivas frases que dieron a pensar que estaban dedicadas a su amor trunco con Piqué.

¿Sigue enamorada de Piqué?

La traducción de ese verso que aparece cantando Shakira dice así: "Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola", dice la letra de la canción que la artista subió a sus redes.

¿Shakira sigue enamorada de Piqué? Esa fue la pregunta que de inmediato se volvió viral entre sus fans. Mientras que otros opinaron que, de esa manera, la artista estaría pidiendo disculpas por la canción que le dedicó al exjugador del Barcelona.