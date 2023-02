La nueva y gravísima denuncia de Andrea Taboada a Fernanda Iglesias

Sabido es desde hace tiempo que Andrea Taboada y Fernanda Iglesias no se quieren ni un poco, que no se pueden ni ver. Cuando parecía que la salida de una de ellas de LAM iba a descomprimir el asunto, volvió a estallar el conflicto.



Sucede que, luego de haber anunciado que renunciaba a LAM para irse a vivir a España, Fernanda Iglesias sorprendió al aparecer nuevamente en el programa de Ángel de Brito. ¿El motivo? Reemplazó por un día a Andrea Taboada por un problema de salud.



En este contexto, en Twitter, una usuaria criticó de manera muy dura a Iglesias, arrobando a Taboada, que aprovechó la ocasión no sólo para aclarar las razones de su ausencia, sino también para destrozar a su ex compañera.

“Horrible, Andrea, que ponga en reemplazo tuyo a Fernanda Iglesias. Es muy mala persona. No respeta ni a un invitado”, escribió el usuario de Twitter, generando, además, la reacción de Andrea Taboada.



“Mañana vuelvo. Estoy con un problema en el ojo izquierdo. Ya pasa. Con respecto a esa señora, no hago comentarios. ¡Ustedes saben! Gracias. Besos”, comentó la panelista de LAM, que luego continuó con sus fuerte críticas, dejando, además, una gravísima acusación.



“Violenta. Agresiva. Cachetadas. Pellizcones. Revolea vasos a compañeros. Tira de los pelos a supuestas amantes de su pareja”, acusó de manera muy fuerte y cruda Taboada a Fernanda Iglesias.

“Revolea y maltrata a vestuaristas porque no le gusta un vestido. En fin, mucho más. ¡Le deseo que pueda recuperarse!”, escribió luego la panelista del programa de Ángel de Brito, en referencia a su ex compañera.



“Mi deseo es que pueda recuperarse Fernanda Iglesias. No la arrobo porque no la sigo. Besos y le deseo lo mejor. Ya se lo dije a sus amigos. Que la cuiden. Beso”, concluyó en su durísimo descargo Andrea Taboada.

