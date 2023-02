Gran Hermano 2022: entérate quién hizo la fulminante

Luego de la eliminación de Alfa el último domingo, la casa de Gran Hermano 2022 sufrió un verdadero cimbronazo. Para la gran mayoría de los participantes, fue un verdadero alivio la partida del conflictivo jugador.

Ahora, durante la noche de este miércoles, se lleva a cabo una nueva gala de eliminación para saber los nombres que estarán en placa este domingo. Con el liderazgo de Romina, quien tiene la potestad de salvar a uno de los participantes que queden nominados esta noche, los "hermanitos" ponen en marcha sus estrategias.

Pero no es una gala normal. Apenas entró al estudio, Santiago del Moro anunció que alguien había realizado la "fulminante" a Camila. Quien utilizó el instrumento que lleva directamente a placa a quien sea seleccionado fue Julieta.

"No me quiero quedar con ganas de nada en esta casa, se la quiero hacer a Camila. Ya me pasó que de afuera me griten que hay una traidora y no hice caso. A la segunda, tengo que hacer algo”, explicó. Luego, agregó que hay actitudes "tibia" que no le gustan.

Además, sabe que Daniela o ella pueden quedar en placa. De ser así sería salvada por Romina, ya que pertenecen al mismo grupo de afinidad. De quedar las dos, al ser quitada de placa una, la otra deberá enfrentarse al voto del público. Julieta sabe que Camila tiene muchas chances de abandonar la casa.