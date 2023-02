Georgina Barbarossa reveló más detalles del acoso que sufrió de parte de Jorge Porcel

Georgina Barbarossa volvió a referirse al terrible momento que tuvo que atravesar cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el teatro de revista. En aquellos años la actriz tenía 25 años trabajaba junto a Jorge Porcel, algo que se transformó en una verdadera pesadilla.

En charla con Marcelo Polino en Polino auténtico, Georgina reveló más detalles de lo sucedido. "En esa época no había toda esta movida del pañuelo verde ni lo de las mujeres feministas y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso", señaló Polino, para luego recordar que ese tipo de declaraciones de ella, en esa época le jugaban en contra a la hora de conseguir trabajo.

"A mí no me importó nada porque esa era una persona muy desagradable, y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango y no le dije nada porque lo iba a matar. Pero un desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima", expresó la actriz.

Recordemos que Barbarossa ya había hecho pública su historia durante una de sus participaciones en PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.

"La verdad es que la pasé muy mal. Era uno de mis primeros trabajos y un día vino este artista muy conocido y me metió la mano en la cola, mal. Yo estaba apoyada en una tranquera. Y me quedé helada, pero seguí. Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo. Porque me metió mal la mano, mal. Horrible. Pero me quedé y no sé, seguí. Cuando terminamos me fui corriendo al camarín y me puse a llorar", había relatado en su momento.