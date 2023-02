El inesperado comentario del Kun Agüero sobre su situación sentimental

En el marco del duelo de Champions entre el París Saint Germain y el Bayern Munich, Sergio “El Kun” Agüero compartió un streaming con Ezequiel “El Pocho” Lavezzi para comentar lo que fuera sucediendo en el Parque de los Príncipes.



Agüero y Lavezzi forjaron una excelente relación en el tiempo que ambos compartieron en la Selección Argentina. De hecho, los dos formaron parte de la llamada “mesa chica”, encabezada por Lionel Messi y Javier Mascherano en aquella época.



Por eso, se podía ver una gran sintonía y complicidad frente a la cámara. En ese contexto, y en pleno Día de los Enamorados, El Kun Agüero sorprendió a su ex compañero en la Selección con una revelación sobre su estado sentimental.



Todo surgió luego de que Agüero advirtiera que era un día especial.“Hoy es el Día de los Enamorados, miranos a los dos haciendo esto el Día de los Enamorados”, dijo el ex Independiente. “Sí, unas ganas de pegarte un abrazo”, le respondió Lavezzi. “Estoy más sólo que el uno”, agregó el ex San Lorenzo.



Justo en ese momento, y tal vez para consolar de alguna manera a su amigo, Agüero soltó la frase que llamó poderosamente la atención no sólo de quienes estaban siguiendo la transmisión, sino también de Lavezzi.



“Yo también quedé solapa”, dijo Agüero, generando una expresión de sorpresa en El Pocho. “Porque se fue a Buenos Aires, está todo bien”, aclaró rápidamente El Kun, en referencia a su novia, Sofía Calzetti.

Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi.



Superada la pequeña confusión, El Kun Agüero y Ezequiel Lavezzi continuaron con sus bromas y complicidades en torno al Día de los Enamorados y siguieron hablando de posibles planes para compartir el día.



“Me gusta prender velas. Si querés te invito a cenar a casa”, le dijo el Pocho Lavezzi. “Ahí hay mate si querés arrancar. Sino, vamos directo con el wiskacho (el whisky). Lo que vos quieras”, respondió El Kun.