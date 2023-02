Cómo fue la feroz pelea por el rating entre Baby Etchecopar y Viviana Canosa

Una feroz disputa por el rating están protagonizando Baby Etchecopar y Viviana Canosa. Este lunes, el periodista regresó a la pantalla de A24 con la tercera temporada de Basta Baby y se enfrentó directamente con +Viviana, el nuevo ciclo que conduce la periodista por la pantalla de La Nación +.

"Después del exitoso debut, me sentí triste. Yo no soy como Shakira, que dice 'las mujeres no lloramos, facturamos'. Yo lloro y facturo", expresó Canosa al comenzar el programa. Luego, aseguró haber recibido "amenazas" que terminaron angustiándola mucho.

"Yo ya estoy jugada, a mí no me van a parar" y aseguró que seguirá con sus críticas contra el Ministro de Economía Sergio Massa.

Por su parte, Etchecopar realizó una parodia de su ex compañera de canal al expresar: "A mí nadie me amenaza, ¿ok? Hoy les voy a contar toda la verdad", disparó imitándola. Luego, arremetió con una payada contra Canosa.

Acto seguido, Baby continuó con su parodia de Canosa: "Si mañana la gente no me ve, me voy y no vuelvo más. Me agarra depresión, estrés".

Una vez finalizados los programas, se publicaron en las redes sociales los números de rating alcanzados por los programas el día lunes. +Viviana se quedó con el enfrentamiento al alcanzar 2,5 puntos de rating contra los 1,6 puntos que cosechó Basta Baby.