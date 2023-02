Jorge Rial sepultó a Flor de la V tras su fuerte descargo por el caso Fede Bal

Flor de la V realizó un fuerte descargo este lunes en Intrusos (América TV) luego que este fin de semana se filtraran supuestos mensajes entre ella y Fede Bal, en el contexto de la escandalosa separación del actor con su novia Sofía Aldrey por reiteradas infidelidades.

La conductora apuntó contra Jorge Rial. Como era de esperarse, el chimentero no dejó pasar la oportunidad y recogió el guante. "Hay gente muy nerviosa y lo entiendo, capaz están casadas, tienen pareja...", arrancó expresando Rial en Argenzuela (C5N).

"De pronto me veo subido a una pelea que no entiendo, yo no tuve los chats, no los pasé al aire, no hablé del tema. No es un tema trascendental, pero me veo a un quilombo que no entiendo. Voy a hablar del tema porque me metieron de cabeza. Hay chats que se ponen al aire y otros que no. Hubo una decisión de quien los grabó, que es Sofía, de dar a conocer solo algunos", agregó el exIntrusos.

"Si es mentira, es mentira y ya está. Y si son viejos, que ni siquiera son comprometedores, cuál es el problema. Se chichoneó, Fede es así. Con Flor eran muy amigos y salió a defenderlo en el momento que a Fede le pegaban de todos lados", siguió Rial.

Luego, habló de los supuestos chats: "No son falsos, hay muchos chats que son viejos. Cuando Fede está atravesando su enfermedad, su cáncer, él estaba muy vulnerable. Es una enfermedad que te pone cara a cara con la muerte. Y en este momento de debilidad, natural y lógica, se sentó un día con Sofía y le contó todos sus quilombos, historias, infidelidades... se confesó. Lo hizo porque sentía que era la mujer de su vida, que iba a cambiar su estilo de depredador sexual".

"Esa relación de Fede con Flor siempre fue de amistad. Pero en esos chats le intentan poner un cariz sexual y (Flor) tiene razón. Pero digo, los chats eran viejos, ya habían proscriptos. Lo que molestan a Sofía son los nuevos, como los de Estefi (Berardi)", sumó Rial, haciendo referencia a la panelista de LAM (América).