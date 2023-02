Rihanna cantó en el Superbowl con un look que la rompió

Este domingo, en el show del entretiempo del Superbow LVII, que se disputó en Glendale, Arizona, y que tuvo como protagonistas a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, Rihanna brindó el gran espectáculo musical.

La creadora de canciones como Umbrella, Love on the Brain, Love the Way You Lie y Stay, entre infinidad de éxitos, se hizo presente en el campo con un apretado traje rojo que cautivó a los fans y se viralizó en Twitter.

Exactamente a las 22.28 Rihanna subió al escenario y arrancó con Bitch Better Have My Money para luego darle paso a Where have you been mientras bajaba de la plataforma que se elevó con su sensualidad y elegancia característica.

Continuó con Only Girl (In the wold) y We Foud Love en este espectáculo que se desarrolló en el medio tiempo del encuentro más importante de la temporada para la National Football League.

La cuarta canción elegida por Rihanna fue Rude Boy para seguir con Work, mientras caminó a lo largo de todo el campo a la par de los bailarines que derrochaban energía y levantaban al público.

Wild Thought, Pour it up y All the lights siguieron en el tracklist del show que llegó a su punto más alto durante Umbrella y en el cierre con Diamonds en este espectáculo que duró alrededor de 13 minutos. Por si la repercusión del show de Rihanna fuera poca durante la última canción anunció que está embarazada de su segundo hijo.

La final del Superbowl también generó una gran expectativa no solo en miles aficionados hinchas del deporte sino también es artistas muy importantes que, además de ver el encuentro, estaban ansiosos en ver a Rihanna.

Entre los artistas destacados que se pudo observar en las tribunas estaban Adele, Bradley Cooper y Billie Eilish, entre otros.