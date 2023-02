El misterioso mensaje que Fede Bal compartió en sus redes sociales: "Este es el final"

Fede Bal viene protagonizando en los últimos días un verdadero escándalo. Separado de su novia, Sofía Aldrey, quien descubrió sus infidelidades, comenzaron a surgir supuestos chats con diversas mujeres del mundo del espectáculo. Tras los mensajes viralizados con Estefi Berardi, Claudia Albertario y Lourdes Sánchez, se sumó un inesperado nombre: el de Flor de la V.

En este polémico contexto, el actor decidió tomarse un tiempo de reflexión antes de seguir con las funciones de su obra Kinky Boots. El sábado por la tarde disfrutó de la tranquilidad de Cuesta Blanca, una localidad situada en la provincia de Córdoba. Desde allí, compartió en sus redes imágenes donde se lo ve solo y reflexivo.

Pero un detalle sorprendió a sus seguidores. El actor utilizó una particular canción para acompañar las imágenes en Instagram: "The End", de la banda estadounidense The Doors.

"Este es el final, mi único amigo. El final de nuestros planes, el final de todo lo que está de pie", expresa la letra del fragmento que Bal utilizó para acompañar cada foto.

Recordemos que este martes, Yanina Latorre confirmó la separación: "Se separaron hoy a la tarde. Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas, mucha falta de respeto", expresó la panelista de LAM (América TV).

Luego, reveló el insólito detalle que dejó al descubierto la infidelidad del actor. "Ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas", contó Yanina.