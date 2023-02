Sabrina Rojas apuntó contra Alfa y reveló quién quiere que gane Gran Hermano

De la misma forma que ocurrió con varias personas, Sabrina Rojas se fue enganchando con Gran Hermano en el transcurso del reality. Si bien al principio no le interesaba para nada, con el paso del show terminó convirtiéndose en una fanática y hoy es una gran seguidora del show.

Así lo confesó la propia Rojas en un reciente diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, en el cual además de dejar su análisis personal del GH también mostró su rechazo hacia uno de los personajes más polémicos: Walter 'Alfa' Santiago.

La actriz confesó que al principio no estaba muy convencida del regreso de Gran Hermano. "Cuando Gran Hermano empezó yo dije '¿otra vez este programa y este formato?'. Y de repente me volví fanática, estoy indignada con lo que pasa y con lo que no pasa, opinando", comenzó explicando.

Sabrina también habló sobre sus jugadores preferidos y reveló que uno de sus candidatos a la final ya quedó eliminado. "Estoy en casa opinando y le hablo a la tele, a mí para la final me gustaba Maxi, porque mi favorito es Marcos", dijo.

Luego, disparó fuerte contra Alfa, uno de los concursantes que se encuentra en la actual placa de nominados y que tambalea en su continuidad. "Me irrita Alfa, mucho, no me gusta todo lo que dice y si dice todo esto en frente de cámaras, ¿cómo será encerrado en cuatro paredes?", lanzó.

Analizando lo que acontece con Walter en la casa, Rojas explicó: "Todo lo que pasó con Ariel, sus formas, pero también es cierto que es un programa de tele y por ahí cuando salga dice que él estaba jugando. No sabés realmente cómo son". Y también habló de las chicas: "Romina me gusta porque la veo empáticas con las mujeres".

Sabrina Rojas no se banca a Alfa de Gran Hermano.

Entre otras cosas, la mujer del Tucu López confesó que nunca vio El hotel de los famosos: "No lo vi nunca así que no tengo mucha idea. No me atrajo realmente", resaltando su claro favoritismo por GH.

Consultada sobre si podría estar en algún reality, Sabrina descartó una idea como estas y habló también del tema Romina: "Yo no soy muy del formato reality, si bien participe del Bailando en su momento, varias veces, no me siento cómoda en esos formatos, pero nunca digas nunca. Encerrada en una casa no podría por mis hijos, no la juzgo a Romina pero yo no podría, no estoy preparada para una competencia de reality. Ya el Bailando era un montón".