El look de Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, en sus vacaciones en Colombia

En un viaje de abuela y nieta, Marcela Tinayre y Ámbar de Benedictis armaron las valijas y viajaron rumbo a Colombia para pasar unas vacaciones en las playas caribeñas de Cartagena de Indias.



No es el primer viaje que hacen juntas en este 2023, ya que comenzaron el año en Nueva York y luego disfrutaron unas semanas en Punta del Este, Uruguay, donde se reencontraron con Juana Viale.



En este contexto, en el que todo se comparte en las redes sociales, Ámbar de Benedictis mostró su look minimalista, en lo que ya es una costumbre de la joven, que suele sorprender con sus atuendos.

Ámbar de Benedictis y su look minimalista. Foto: Instagram.



En esta ocasión, la hija de Juana Viale lució una falda blanca de seda que combinó con un hoodie oversize de algodón en el mismo tono. En tanto que en los pies se pudo ver que llevaba medias y unos zuecos de plástico negros.



Ámbar de Benedictis ya tiene acostumbrados a sus seguidores de las redes sociales a lucir looks que va marcando tendencias. Ya sea por algún outfit o simplemente con algún accesorio, la bisnieta de Mirtha Legrand sigue deslumbrando en las redes sociales.



Hace unas semanas, la joven sorprendió con un look con tanga a la vista que impactó en su cuenta de Instagram, también generó furor su look bien rockero y hasta mostró un extravagante sombrero.

La hija de Juana Viale disfruta de sus vacaciones en familia, en este momento con su abuela, pero en pocas semanas deberá regresar a París para continuar con sus estudios en la Universidad de La Soborna.



No obstante, esa vuelta no significa que no habrá más aventuras entre Ámbar de Benedictis y su abuela, Marcela Tinayre, ya que ella suele visitarla muy seguido en París, en donde luego realizan paseos juntas.