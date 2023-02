Carmen Barbieri explicó por qué no llamó a Sofía Aldrey después de la separación de Fede Bal

El escándalo mediático que significó la separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey sacudió a todos los medios del espectáculo durante los últimos días. Todos se han ido pronunciando al respecto, desde sus protagonistas e incluso hasta la madre del actor, Carmen Barbieri.

A través de su programa diario Mañanísima, el cual se emite por Ciudad Magazine, Barbieri no le escapó a la polémica y habló sobre todo lo gira alrededor de la ruptura de su hijo y las infidelidades que cometió.

Sabiendo que el clima se encuentra muy candente y que prácticamente todos los chats y conversaciones que ha tenido tanto Sofía como Fede durante este último tiempo se han filtrado, la conductora explicó las razones por las cuales no se comunicó con la exnovia de su hijo.

“Me preguntaron por qué no la llamé y no lo hice porque Sofía está mandando los llamados y chats a todos los periodistas”, explicó Carmen, sincerándose al respecto.

Luego, la presentadora hizo foco en esta mediatización que está teniendo el tema: “Y no quiero estar en boca de nadie, lo que yo le quiero decir en privado, que es muy sentido, no quiero que se lo mande a Yanina Latorre o a otros”.

Sincerándose al respecto, sin atacar a su hijo y admitiendo que duda de la transparencia que pueda tener Sofía con todo esto ya que habría sido ella quien filtró todo, Barbieri explicó: “Voy a dejar pasar un tiempo, claro, porque estoy muy triste por ella y también estoy desilusionada”.

Definitivamente Carmen siente que ya no puede confiar en Aldrey, es por eso que decidió no hablar con ella por el momento: “Pero no voy a mandar nada porque he perdido la confianza por esto de estar mandando todo”.

A pesar de no querer tomar una postura dentro de este conflicto mediático, el simple hecho de que la conductora se haya expresado por estos días ya levantó cierto revuelo. Sobre todo teniendo como una de sus panelistas a Estefi Berardi, una de las mujeres involucradas como parte de las infidelidades de Bal.