Ángel De Brito explicó quién es la número uno de las panelistas de la TV

Ángel de Brito se ha caracterizado desde siempre por su frontalidad y el hecho de no casarse con nadie dentro de los medios. Por eso, no solamente sus informaciones resultan ser mega confiables, sino que también sus opiniones demuestran que no tiene careta alguna.

Por estas horas, Ángel se deshizo en elogios hacia una de sus colegas y la catalogó como la número 1. Hablamos de Maite Peñoñori, la actual panelista de Intrusos.

El elogio de Ángel de Brito para con Maite Peñoñori.

En medio de los escándalos por las reiteradas infidelidades de Fede Bal para con Sofía Aldrey, un tema del que hablan todos los medios de la farándula por estos días, el presentador de LAM no ocultó su admiración por su exangelita.

"El nivel de @emedemaite para preguntar, analizar, escuchar y contestar es muy superior al resto de sus colegas. Es la UNO", expresó el conductor de LAM a través de su Twitter. La publicación se viralizó en visualizaciones y Maite atinó a responder con emojis de corazones, encantada por tremendo elogio.

Luego el presentador de América hizo foco en lo que viene siendo el conflicto mediático de Fede y Sofía, y la injerencia de la madre del actor, Carmen Barbieri, en toda esta novela. "Y es patético lo de @Carmen_LaLeona y sus secuaces", cerró en ese mismo tweet.

A través de su exitoso e histórico programa LAM, De Brito fue teniendo varias angelitas dentro de su ciclo. Peñoñori fue una de ellas, habiendo dejado el ciclo a finales de 2021 para sumarse a Intrusos, show en el que continúa al día de hoy.

Ángel de Brito y Maite Peñoñori compartieron LAM hasta finales de 2021.

"Yo empecé en LAM porque estaban buscando alguien para cubrir solo el móvil y yo justo me había ido del programa de (Fabián) Doman en ese momento. Me probaron y seguí, fui creciendo un montón y después pasé a hacer notas, hice temporada y después cuando había que reemplazar a alguna panelista, iba", recordó tiempo atrás la panelista de 31 años sobre su paso bajo el manto de Ángel.

Sobre su relación con De Brito, en aquella misma nota de Teleshow, Maite se sinceró con la buena onda que tienen: "Tengo un vínculo de cariño con él que se fue generando a lo largo de estos años, vino a mi casamiento, compartimos cumpleaños...Él se puso contento por mí, me bancó".