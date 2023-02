Cuánto pagó L-Gante por una Ferrari negra último modelo

Se sabe: una de las grandes pasiones de L-Gante, además de la cumbia 420, son los autos de alta gama. No en vano, en cuanto sus arcas empezaron a crecer, Elián Valenzuela arrancó a armar una flota de vehículos importados de colección.

Pero recientemente, L-Gante dio el batacazo y se compró la Ferrari de sus sueños: un superdeportivo color negro, modelo 458, Italia, 4.5, espectacular, por el que pagó una cifra descomunal en dólares, billete sobre billete, en cash.

Así lo contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, luego de que el papá de Jamaica presumiera feliz de su nueva adquisición en sus historias de Instagram. “L-Gante se compró una Ferrari en las últimas horas y la cifra que me dieron me impactó, es un delirio total pero lo tengo súper chequeado”, dijo.

El conductor de Radio Mitre señaló que lo más llamativo de la operación por la que el cantante de cumbia se hizo de su chiche nuevo es el modo en el que lo pagó, con dinero contante y sonante, lo que da a pensar en una movida turbia.

La nueva Ferrari de L-Gante. Instagram L-Gante.

“Ese monto de dinero en cash no te lo dan en el banco. ¿Cómo hizo L-Gante para tener esa cantidad de dinero físico? Eso fue raro”, indicó el periodista, dejando la duda flotando en el aire.

Y siguió: “Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto, ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad".

¿Cuánto dinero desembolsó el ex de Tamara Báez? “Una guasada de plata: 569 mil dólares”, reveló Etchegoyen, quien luego comentó otro dato muy particular de cómo el joven de General Rodríguez encontró esta gema italiana de la alta tecnología automotriz.

Cómo hizo L-Gante para comprar su nuevo auto

“Lo curioso es que el auto estaba publicado en Mercado Libre”, informó Juan, mientras mostraba al aire la publicidad donde se veía el vehículo que ahora está en la casa de Elián. Y añadió: “ Este auto se suma a la colección del cantante, esta nueva adquisición es el más caro que tiene”.

Además de preguntarse sobre cómo hizo Valenzuela para comprarse ese modelo carísimo (aunque es conocido que factura montañas de dinero por mes), el periodista se mostró preocupado por el futuro del artista, particularmente en lo que hace a su entorno. Instagram L-Gante.

“Esperemos que esté rodeado de buena gente… Ya hemos visto casos de artistas que han terminado mal”, terminó. ¿Qué opinará la AFIP ante este último capricho de Keloke?