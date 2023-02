Cuántas novias famosas tuvo Benjamín Vicuña

En el plano de lo amoroso, Benjamín Vicuña es conocido sobre todo por las relaciones que mantuvo con Pampita y con la China Suárez. Sin embargo, estas no son las únicas novias famosas que tuvo el actor chileno, quien también fue pareja de mujeres como Paz Bascuñán y Fernanda Urrejola.

Benjamín Vicuña y las novias famosas que tuvo antes de conocer a Pampita

Benjamín Vicuña siempre fue un hombre que estuvo vinculado con numerosas mujeres del mundo del espectáculo. Con algunas llegó a formalizar y mantuvo relaciones de años. Con otras, por su parte, solo existen rumores, por lo que no se sabe si en verdad estuvo o no.

Benjamín Vicuña y su gran orgullo: sus hijos. Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok

La primera novia famosa que tuvo fue Manuela Oyarzún, a quien conoció mientras estudiaba Teatro en la Universidad de Chile. Tiempo más tarde, en 2001, Vicuña dio inicio a uno de sus romances más famosos, el que mantuvo con la actriz Paz Bascuñán. La relación duró hasta el 2004. Al poco tiempo de separado, el artista chileno nacido en noviembre de 1978 comenzó a salir con Fernanda Urrejola, pero este vínculo finalizaría pronto.

Es entonces cuando entra en escena Carolina Ardohain, alias Pampita. Con la modelo y presentadora argentina, Vicuña estuvo entre 2005 y 2015 y tuvo 4 hijos: Blanca (la pequeña que falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

Benjamín Vicuña: su relación con la China Suárez y más

Cuenta la leyenda que el amorío entre Vicuña y Eugenia “la China” Suárez habría sido el motivo por el cual el artista chileno se separó de Pampita. Es más: se dice que la argentina los encontró in fraganti mientras tenían relaciones. Lo cierto es que Benjamín Vicuña y la exCasi Ángeles construyeron una relación que perduró entre 2015 y 2021 y de la cual nacieron otros dos hijos: Magnolia y Amancio.

Ya en 2022, Vicuña volvió a dar la nota al mostrarse en pareja una vez más, en esta ocasión con Eli Sulichín. Si bien es modelo, esta mujer no se caracteriza por ser famosa, pero es conocida en el ambiente por ser amiga de Pampita, lo cual le dio a la relación cierta polémica.

El romance duró apenas 8 meses y la separación no habría sido amistosa. Desde entonces, Benjamín Vicuña se encontraría solo (hay quienes dicen que está saliendo con Pía Slapka), aunque sigue apostando por el amor. En una entrevista con Cecilia Bolocco, el actor de 44 años se abrió y confesó que le gusta “estar en familia” y que no comparte “la vida solo”. “Para mí, si no hay amor, no hay vida. El amor es todo”, dijo para finalizar.