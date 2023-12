La tremenda acusación de Guido Záffora contra Flor Vigna en el Bailando

Hace unos días, Flor Vigna se cansó de las críticas y decidió que, lo mejor, era abandonar el Bailando 2023. Esta postura provocó un fuerte cuestionamiento y una durísima acusación por parte de Guido Záffora.



“Me parece que me tendría que ir del programa”, había dicho Flor Vigna. “Estoy cansada de que mis compañeros me critiquen y me acusen de tener privilegios”, agregó la participante del Bailando 2023.



“A veces no me fumo más cuando me pegan, es un mundo muy raro. A veces siento que no tengo nada que ver acá”, confesó Flor Vigna. Al escuchar esto, Guido Záffora salió a destrozar a la pareja de Luciano Castro.



“A mí llamame antiguo, pero yo si firmo un contrato y tengo un compromiso, lo sigo hasta el final. A mí no me gusta la gente a medias”, sostuvo Guido Záffora en el Bailando 2023, previo a dar su voto para la sentencia.



“Esto de decir: ‘Me quiero ir porque quiero viajar a Punta del Este’, como Flor Vigna quiere hacer, vamos a darle el voto a ella”, agregó el periodista. “Nunca dijo eso Flor”, defendió Marcelo Tinelli. “Yo la escuché. Lo dijo en una nota en el Debate del Show”, retrucó el participante.

Flor Vigna fue acusada por Guido Záffora de no tener compromiso con el Bailando 2023.



Ante esta problemática, Ángel de Brito, lejos de poner paños fríos, avaló los dichos de Guido Záffora y explicó las razones por las que los participantes del Bailando 2023 no pueden ni ver a Flor Vigna.



“Estuvo diciendo que el programa premiaba el quilombo, a los malos compañeros y que sentía que éste no era un lugar para ella. Creo que, por eso, varios están enojados con Flor”, comentó el jurado del certamen.