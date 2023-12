Los primeros resultados de la autopsia de Silvina Luna arrojan datos escalofriantes

Tras una espera de poco más de tres meses desde la muerte de Silvina Luna, este jueves Ángel de Brito reveló loos primeros resultados de la autopsia que se le hizo a la actriz, quien falleció tras largos años de complicaciones luego de haber pasado por intervencioones estéticas del polémico médico Aníbal Lotocki.

A Silvina Luna el mencionado cirujano le inyectó en los glúteos metacrilato mezclado con otras sustancias no determinadas, que derivaron en cuadro crónico de hipercalcemia, que más tarde se tradujo en una insuficiencia renal.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto tras varios años con problemas de salud. Foto: Captura vdieo América.

“Lo que me contaron todos los especialistas que han participado en este proceso y gente que ha visto el expediente, es que el cuerpo médico forense fue muy presionado. Después, que hubo mucho dinero de por medio. No con el cuerpo, sino con otras instancias de la justicia -como pasa siempre- para dilatar los pasos, para atrasar ciertas cuestiones. Para que no se concreten algunas acciones judiciales, para que quede todo difuso o incomprobable”, introdujo Ángel de Brito sobre la autopsia de Silvina Luna.

Luego, tras advertir que Lotocki con su poder conómico habría ganado tiempo para despejar una condena, el periodista detalló que la autopsia de Silvina Luna arrojó el siguiente resultado: “Se halló un número de elementos químicos mezclados con silicona y pegamento sulfurado. Esta es la mezcla que había en el cuerpo de Silvina. Todo material ilegal, que se usa solo para un relleno, pero en las cantidades que había en su cuerpo, obviamente que tenían una consecuencia letal”.

Finalmente, el líder de LAM (América) aportó: “Alguien me contó que Lotocki sabía perfectamente el daño que provocaban estos materiales, desde que arrancó a colocarlos. En su entrenamiento en Perú, luego en Rosario. Pero todas estas micro esferas de acrílico que colocó en los cuerpos, son las que producen todos estos síntomas, ocho o diez años después”.