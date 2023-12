Así está Coco, la hija de Fabián Doman y Evelyn von Brocke que vive en La Haya

Si bien es uno de los principales conductores de la televisión argentina, poco se conoce sobre la intimidad familiar de Fabián Doman, más allá de haber estado casado con la periodista Evelyn von Brocke.



Justamente, con ella tuyo dos hijos, Constance y Marc, fruto de una relación que duró 20 años. Además, el reconocido conductor y ex presidente de Independiente es padre, también, de Federico, que viene de su primer matrimonio.



En cuanto a sus hijos, Constance, llamada más comúnmente en la intimidad familiar como Coco, tomó la decisión hace ya un tiempo de radicarse en el exterior, más precisamente en los Países Bajos.

Fabián Doman y Coco.



“Tanto alenté la independencia, que soy casi responsable de que dos de mis hijos vivan afuera del país”, comenzó hace un tiempo Fabián Doman en una entrevista. Federico, su hijo mayor, también vive en el exterior.



Coco tiene 27 años y está instalada en La Haya, donde se formó en el International Media Entertainment Management. Hace unos años, contó cómo fue el momento en el que presentó a su novia.



“Fue fácil. Los junté a mamá y a papá, fuimos a almorzar y les dije: ‘Estoy muy enamorada de una chica’. Ellos me dijeron: ‘Nos encanta que estés enamorada’. Se lo tomaron como si les hubiese dicho que estaba de novia con un chico”, contó Coco.

En cuanto a su vida laboral, la hija de Fabián Doman y Evelyn von Brocke trabaja en Viacom, un importante conglomerado de medios estadounidenses. Asimismo, tiene sus redes sociales abiertas y la mayoría de sus posteos evidencian cuáles son sus actividades diarias y cómo son sus reuniones sociales.



Hace un tiempo, en una entrevista con Infobae, Fabián Doman expresó su orgullo por el crecimiento de su única hija mujer. “Ella es quien me marca: ‘Fijate tal o cual declaración. Eso que dijiste, yo no iría por ahí’. Se encarga de ajustarme la corbata. Y, por supuesto, quien me empuja a hacer la carrera universitaria de la deconstrucción. Lo que hizo con su vida personal es una maravillosa lección para nosotros, los grandes, los que aún llevamos vestigios de una mentalidad antigua”, comentó.

Evelyn von Brocke y Coco.

Coco, la hija de Fabián Doman y Evelyn von Brocke.