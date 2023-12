Marcelo Tinelli se refirió a los rumores de embarazo de Milett Figueroa

Este martes y miércoles, el Bailando 2023 tuvo noche de sentencia y en ambas galas hubieron algunas participantes ausentes por descompostura. Una de esas concursantes fue Milett Figueroa, la reciente pareja de Marcelo Tinelli, lo que encendió las alarmas de un posible embarazo ya que se supo que la joven estuvo con vómitos.

Cabe recordar que hace unos meses atrás, el periodista reveló en el ciclo que conduce en América TV que le gustaría ser padre de nuevo. Actualmente, Marcelo Tinelli es padre de Micaela; Candelaria; Francisco; Juana; y Lorenzo.

Marcelo confesó que está abierta la posibilidad de ser papá otra vez.

En el inicio del programa de este miércoles, el conductor se refirió a la situación que está atravesando Figueroa: "Están todos los participantes hoy, menos una persona: no está Milett que, lamentablemente, está con un problema estomacal", empezó diciendo Tinelli. Y añadió: "Tiene 48 horas de reposo, así es que, lamentablemente, no va a poder estar".

"¿No estará embarazada?", preguntó sin filtros Marcelo Polino, a lo que el locutor le contestó: "No. Por lo que yo puedo dar a entender no, no está. No alimentemos esos rumores porque no da".

El conductor negó los rumores de embarazo de Milett Figueroa. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Un rato después, Marcelo Tinelli retomó el tema al hablar con Flor Vigna y Juliana Díaz, quienes también estuvieron descompuestas pero asistieron a la emisión de este miércoles. "Es increíble, Milett está con problemas estomacales y ya está embarazada. Ellas dos están con vómitos y están fenómenas. No entiendo por qué es esto", dijo el conductor.