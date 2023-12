La famosa exnovia de Guillermo Francella con quien hoy ni se saludan

Guillermo Francella conoció a María Inés Breña en 1987, en el cumpleaños de su hermano. Fue un flechazo inmediato y, desde ese entonces, Guillermo y Marynés fueron inseparables; se casaron y tuvieron a sus hijos, Nicolás y Johanna. Lo que unos pocos memoriosos recuerdan es que, previamente a esta historia de amor, el actor estuvo de novio con una famosísima figura del medio.

Hablamos de Carmen Barbieri, con quien Guillermo Francella tuvo mucho más que un “touch and go”, ya que salieron durante dos años. Carmen ya se había hecho un nombre en el mundo del espectáculo, estaba recién separada de Beto César, y el protagonista de El Encargado daba sus primeros pasos en la tele y el cine.

Guillermo Francella y Marynés se casaron en los años ochenta y están juntos desde ese entonces. Foto Archivo.

“Éramos muy jovencitos. Salimos dos años. Es divino, me hacía reír mucho. Cuando empecé a salir no era este Guillermo Francella. Hacía teatro off y tenía una inmobiliaria con su hermano”, rememoró Carmen Barbieri años atrás, en una entrevista en el ciclo Hay que ver (El Nueve).

La conductora de Mañanísima guarda buenos recuerdos de su romance con Francella. “Éramos dos locos, pero nos reíamos tanto y nos queríamos”, señaló. La parejita no convivía, pero Guillermo se quedaba los fines de semana a dormir en lo de Barbieri. Es más, ella asegura que “amaba a su madre y a toda su familia”.

Carmen Barbieri, la novia famosa de Guillermo Francella cuando el actor daba sus primeros pasos. Instagram Carmen Barbieri.

Sin embargo, algo pasó, porque actualmente Francella y Carmen apenas se saludan si se cruzan en un evento. Así lo indicó ella, desconcertada, al contar lo extraños y tensos que son los encuentros con su histórico ex novio.

“Ahora tenemos una relación rara porque nos vemos y es ‘hola’ y ‘chau’. Nunca más entablamos una conversación. Es más, yo siento que él es muy duro cuando me ve, no sé si se pone nervioso o qué, pero la que me saluda genial es su mujer, y sus hijos son encantadores”, explicó.

Guillermo Francella habló sobre la "grieta" con Ricardo Darín

"La verdad es que cuando Disney y Pablo Bossi me ofrecieron el proyecto, no sabía que Darín participaba en otra película. Soy fanático del fútbol, amo ese deporte, así que, lo primero que pedí es ver el film, con el que quedé deslumbrado, me morí. Además, cuenta con textos de Hernán Casciari”, reveló Guillermo Francella, al hablar de la “grieta” con Darín, al ser convocado para Elijo creer, sobre el triunfo de la Selección argentina en Qatar.