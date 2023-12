El polémico conductor que ocupará el lugar de Jonatan Viale en LN+

La noticia de la salida de Jonatan Viale de LN+ generó gran repercusión en la tarde de este jueves, y entre los datos que salieron a la luz se destaca el que aportó Ángel de Brito, quien reveló que el polémico conductor Esteban Trebucq ocupará el lugar que dejará la mencionada figura de la señal de noticias de La Nación.

Según el líder de LAM (América), Trebucq dejaría su labor en A24 para pasar a la pantalla de LN+. "Confirmado: @JonatanViale fuera de @lanacionmas. Y negociando su pase a @todonoticias. El Pelado Trebucq dejaría @A24COM para ocupar la franja de Viale", escribió De Brito en su cuenta de X.

Ángel de Brito señaló que Esteban Trebucq ocuparía el espacio de Jonatan Viale en LN+. Foto: X @AngeldebritoOk.

Este juevefs, tanto en Radio 10 como C5N, Jorge Rial se refirió en Argenzuela a la situación de Jonatan Viale de LN+, y contó: "No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+. Está confirmado. Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando pregunto por qué, me dicen: 'Porque no lo querían más'".

Por otro lado, Marina Calabró aportó en Lanata sin filtro (Radio Mitre) cuál sería el destino de Jonatan Viale el año próximo en TN. "Me dicen que probablemente esté cubriendo la franja de 21 a 22 hs en TN. Yo pregunté dos cosas; primero que el horario clásico de Viale es de 20 a 21 hs. Me dijeron: 'Sí, el tema acá es que preferiríamos que no compita de frente con Telenoche por El Trece. No dividir la pantalla. Suponemos que pueden ser el mismo público'. Eso me dicen desde el canal", explicó la especialista en espectáculos.

Si bien ni Jorge Rial, ni Marina Calabró mencionaron a Esteban Trebucq como el candidato a reemplazar a Jonatan Viale en LN+, el dato de Ángel de Brito no es menor, ya que LN+ apostaría fuerte a la hora de cubrir el espacio que deja una de sus mayoroes figuras.